(YENİDEN) Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

HAKAN TARHAN/İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nun 5. haftasında Medipol Başakşehir Trabzonspor\'u sahasında ağırlıyor.Ligde 9 puanla 6\'ıncı sırada bulunan Medipol Başakşehir ile 7 puanla 7\'inci sırada bulunan Trabzonspor\'un karşılaşağı maç 17:00\'de Başakşehir Fatih Terim Stadı\'nda başlayacak. Müsabakayı FİFA Kokartlı hakem Halis Özkahya yönetecek. Özkahya daha önce iki ekibin aralarında oynadığı üç karşılaşmayı yönetti. Bu maçlardan ikisini Medipol Başakşehir kazanırken bir maç berabere bitti.

Ev sahibi Medipol Başakşehir\'de sakatlıkları bulunan Egemen Korkmaz ve Alparslan Erdem kadroda bulunmazken, konuk ekip Trabzonspor\'da kaleci Onur Kıvrak sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

Teknik Direktörler arasında ise Ersun Yanal\'ın üstünlüğü bulunuyor. Abdullah Avcı karşısına daha önce 7 kez çıkan Yanal bu karşılaşmalardan dördünü kazanırken iki maç berabere, bir maç da Abdullah Avcı\'nın ekibinin galibiyetiyle bitti.

İki takım bugüne kadar 18 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor\'un 9-4\'lük bir üstünlüğü bulunuyor. İstatistikler Trabzonspor\'dan yana olsa da Medipol Başakşehir son 4 lig maçında bordo mavili ekibe yenilmiyor. Ligde evinde de Trabzonspor\'a 4 maçtır kaybetmeyen Medipol Başakşehir bu maçlardan son iki tanesinde gol yemedi. Buna karşılık Trabzonspor ise Medipol Başakşehir\'e karşı son dört lig maçının üçünde gol atmayı başaramadı.

İLK 11\'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, - Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, İrfan Can, Kerim Frei, Adebayor

TRABZONSPOR: Esteban, Okay, Mustafa Akbaş, Mas, Pereira, Sosa, Kucka, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir, Olcay, Burak Yılmaz