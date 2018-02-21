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Ekonomi

(yeniden) Mazars gelirini yüzde 12.8 arttırdı

İstanbul, 21 Şubat (DHA) - Vergi, denetim, muhasebe ve danışmanlık firması Mazars, 2016 - 2017 mali yılı için toplam gelirini önceki yıla göre  yüzde 12

21 Şubat 2018 13:21

İstanbul, 21 Şubat (DHA) - Vergi, denetim, muhasebe ve danışmanlık firması Mazars, 2016 - 2017 mali yılı için toplam gelirini önceki yıla göre  yüzde 12.8 arttırarak 1.5 milyar euroya çıkardığını açıkladı.

Kolombiya ve Uganda\'nın da Ocak ayının başlarında ortaklığa katıldığını duyuran şirket, ortaklığın şu anda 86 ülkeyi ve bölgeyi kapsadığını ve bugün 1.5 milyar euro olan gelirini 2020 itibariyle 2.0 milyar euronun üstüne çıkarmayı hedeflediğini duyurdu.

Şirketin yazılı açıklamasında şöyle denildi:

\"Bu artış yüzde 5.4 organik büyüme ve yüzde 7.0 harici büyümeyi yansıtıyor. Grup özellikle Çinli firma ZhongShen ZhongHuan\'ın 2015\'in sonunda gerçekleşen entegrasyonunun bütün yıla etkisinden faydalandı.

\"2016-2017 yılı boyunca grup Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Kosova, Mozambik ve Tanzanya gibi yeni ülke ve bölgelere genişledi; ayrıca İsveç\'teki varlığını da güçlendirdi.

\"Son 4 yılda grubun geliri toplamda yüzde 45 arttı. Grubun uluslararası gelişimi bu büyümeye önemli katkıda bulundu. Grubun Avrupa dışındaki gelirlerinin 2012 - 2013\'te toplam gelirlerinin yüzde 27\'sini oluştururken şu anda yüzde 34\'ünü oluşturması de bunu gösteriyor.

\"Bu artış, grubun Afrika, Kuzey Amerika ve Asya\'daki varlığını ciddi biçimde güçlendirmesi sayesinde gerçekleşti.

\"Mazars Çin\'de yakın zamanda denetim ve danışmanlık endüstrisindeki ilk 10 şirket arasına girdi. Bu dönüm noktası geçen Ağustos ayında Zhongshan Yataï şirketiyle Aralık 2015\'te gruba katılan Zhongshen Zhonghuan şirketi arasında imzalanan bir ortaklık sözleşmesi sayesinde mümkün oldu.\"

\"Hızlı büyüme müşterilerimize hizmet kapasitemizi daha da güçlendiriyor\"

Gelişmeleri değerlendiren Mazars Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Philippe Castagnac, \"2016-2017\'de kaydedilen daha hızlı büyüme, Mazars\'ın son yıllarda ortaya koyduğu güçlü ivmeyi tasdik ediyor ve aynı zamanda öncü bir uluslararası kuruluş olarak takdir edilme iddiamızı da yansıtıyor. Son zamanlarda operasyonlarımızda yaşanan genişleme becerilerimizi ve dünya çapındaki müşterilerimize hizmet etme kapasitemizi daha da güçlendiriyor\" dedi.

Yeni uluslararası gelişmeler

Mazars\'ın operasyonları şu anda 86 bütünleşmiş ülke ve bölgedeki ofisleri içeriyor. Bu uluslararası ortaklık dünyanın dört bir yanındaki 300 ofiste çalışan 980\'i ortak olmak üzere 20 bini aşkın profesyoneli bir araya getiriyor. Denetim sektöründeki benzersiz yapısıyla, bu tam hizmetli muhasebe şirketi 2020 hedefi gelirini 2.0 milyar euronun üzerine çıkarmak ve 25 bin profesyoneli aşmak.

Grup CEO\'su ve Mazars\'ın Fransa\'daki Yönetici Ortağı Hervé Hélias, \"İşimizde yeni bir çağın eşiğindeyiz ve dönüşüm en büyük önceliğimiz\" dedi.

(Fotoğraf)

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