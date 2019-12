Yeniden Jay Jay Johanson

T24 - 6 Şubat gecesi Jay Jay Johanson, Carlsberg sponsorluğunda 11. kez konser vermek üzere Türkiye'ye geldi.





Ülkemizde geniş hayran kitlesi olan Johanson, birbirinden özel şarkılarını tekrar seslendirdi. Ghetto'da gerçekleşen gecede Johanson'dan sonra DJ Marc Vedo seyircilerle buluştu.



Duygusal müziği ve romantik sözleriyle Türk seyircisinin en sevdiği sanatçılardan biri olan Jay Jay Johanson, rotasını yeniden Türkiye'ye çevirdi. Urban Bug ve Carlsberg'in sponsorluğunda gelen Johanson, Frank Sinatra'ya saygı bölümüyle konsere başladı. Piyano ve vokal eşliğinde, daha unplugged şekilde Sinatra'nın beş parçasını çaldı. Seyirciler, Sinatra'nın unutulmaz parçalarını, bir kez de Johanson'un duygulu sesiyle dinleme şansı yakaladı.



Konserin sonraki bölümünde Johanson, son albümündeki parçalar ağırlıklı olmak üzere özenle seçilmiş bir playlist ile devam etti. She Is Mine But I'm Not Hers, On The Radio, She Doesn't Live Here Anymore, Far Away, So Tell The Girls That I'm Back In Town gibi Johanson klasikleriyle seyirciler kendinden geçti.



Büyük bir kalabalığın izlediği konserde parçaların bir bölümünü albüm kaydındaki şekliyle yorumlayan Johanson ve grubu, bazı parçaları daha yenilikçi bir yorumla icra etti. Grup beatbox eşliğinde, DJ'siz bir şekilde konseri yürüttü.



Konserde Johanson iki de müjdede bulundu. İsveçli romantiğin uzunca süredir üzerinde çalıştığı albümünün çıkma tarihinin yakın olması ve yazın tekrardan Türkiye'ye gelecek olması Jay Jay Johanson hayranlarını sevindirdi.





(Yazı: Can Barış Çevik MİHA)