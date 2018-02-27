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(yeniden) JANDARMADAN YAZLIKLARA DADANAN HIRSIZLARA OPERASYON

  Haber: İhsan YALÇIN-İSTANBUL DHA İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalca ve Silivri'de 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen üç kişiyi yakaladı

27 Şubat 2018 16:38

 

Haber: İhsan YALÇIN-İSTANBUL DHA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalca ve Silivri\'de 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen üç kişiyi yakaladı. 
Çatalca ve Silivri\'de yaz sezonunun sona ermesiyle boşalan yazlık evleri hedef alan hırsızları takibe alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayında kullanıldığı tespit edilen aracın bir evin önünde uzun süre beklediğini tespit etti.
Yeni bir hırsızlık olayının gerçekleşeceğini belirleyen ekipler, aracı takibe başladı ve bir şüpheliyi Esenyurt ilçesinde bir depoya çalıntı eşyaları taşırken suçüstü yakaladı. Depoda yapılan incelemede televizyondan jeneratöre, kablodan matkaba, ankastre ocaktan gaz lambasına kadar onlarca eşya ele geçirildi. Çalışmalarını sıklaştıran jandarma 2 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı.
Civardaki yazlık evlerin sahiplerini arayan Jandarma vatandaşlardan evlerini kontrol etmelerini istedi. 11 ev sahibi evlerinden hırsızlık yapıldığını jandarmaya bildirdi. Hırsızlık yapıldığı tespit edilen yazlıklarda inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, bulunan delilleri tek tek titiz bir şekilde inceledi. Gözaltına alınan E.C.\'nin yapılan kimlik sorgusunda, 14 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi. 

Görüntü Dökümü:
JANDARMA KEMARASI
-Jandarma Olay Yeri İnceleme
-Çalışma yapmaları
-Güvenlik kamerasından aracın gelişi
-Gidişi
-Detaylar


27.02.2018 - 09.15 Haber Kodu : 180227011

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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