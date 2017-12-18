(yeniden) İstanbul Valisi Şahin ve Merkez Valileri'ne 'Uzlaştırmacı' sertifikası

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Valisi Vasip Şahin ve Merkez Valileri \'Uzlaştırmacı\' sertifikası sahibi oldu. Şahin ve Merkez Valileri Adalet Bakanlığı tarafından ‘Uzlaştırmacı’ sertifikası konusunda yetkilendirilen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM)\'in verdiği eğitimi tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Uzlaştırmacılık Türk Ceza sisteminde kısa bir süre önce uygulamaya girdi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, Merkez Valileri, İçişleri Bakanlığı Maliye Baş Müfettişleri, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve kamuda görev yapan üst düzey müdürler48 saatlik uzlaştırmacı eğitimini tamamladılar. Vali Şahin ve diğer katılımcılar İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) uzmanları tarafından verilen uzlaştırmacı eğitimi kapsamında; ‘Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği’ çerçevesinde; alternatif uyuşmazlık çözümü, iletişim ve müzakere becerileri ile yöntemlerini geliştirme, mağdur, suçtan zarar gören, şüpheli ya da sanık ile birlikte çalışmanın özel koşulları ve ceza adaleti sistemi gibi konularda eğitim aldı. Eğitimin tamamlanmasının ardından Vali Şahin ve diğer katılımcılar için İstanbul Valiliği’nin Vatan Caddesi’ndeki ek hizmet binasında sertifika töreni düzenlendi. Törende, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu tarafından İstanbul Valisi Vasip Şahin diğer katılımcılara sertifikaları verildi.

“UZLAŞTIRMACILIK BİR BOŞLUĞU DOLDURACAK”

Sertifika dağıtım töreninde konuşan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Uzlaştırmacılık sistemi sayesinde ceza davalarının daha kısa sürede ve daha adil biçimde sonuçlandırılacağına inandığını belirterek şunları söyledi: “Uzlaştırmacılık, Türk ceza sisteminde önemli bir boşluğu dolduracak. Üniversitemize bağlı sürekli eğitim merkezimizin uzlaştırmacı eğitimleri konusunda yetkilendirilmesini son derece önemli buluyoruz. Uzlaştırmacılık eğitimleri konusunda büyük emekleri olan başta Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkan Sayın Orhan Cüni olmak üzere tüm Adalet Bakanlığı personeline teşekkürlerimi sunuyorum. Uzlaştırmacılık eğitimi konusunda Sayın Valimiz Vasip Şahin, Merkez Valileri, İçişleri Bakanlığı Maliye Baş Müfettişleri, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve kamuda görev yapan üst düzey müdürlerin üniversitemizi tercih etmeleri ise bizleri ayrıca gururlandırmıştır.”

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