ABD Başkanı Barack Obama, ABD'nin ekonomik krizden güçlenerek çıkacağını, tüketici ve küçük iş sahiplerine kredi sağlayacak yeni bir fonun kurulacağını belirtti.



Obama, göreve başlamasından beş hafta sonra ABD Kongresinin iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisi'nin birleşik oturumunda yaptığı ve ekonomiye odaklandığı konuşmasında, "yeniden inşa edeceğiz, toparlanacağız. ABD, bu krizden daha güçlü çıkacak" dedi.



Başkan Obama, yaklaşık bir saat süren konuşmasında, yönetiminin şimdiye kadar aldığı önlemleri savunarak, yeni uygulamaya giren ekonomik teşvik paketinin yararlı olacağını ve finans sektörüne mutlaka yeniden işlerlik kazandırılması gerektiğini söyledi.



Obama, "finans sektörü düzelmezse, kredi akışı hiç olmaz, insanlar ev, otomobil, eşya alamaz, isten çıkarmalar artar ve ekonomi daha da bozulur" diye konuştu.



Barack Obama, yeni bir önlem olarak, tüketicilere ve küçük iş sahiplerine kredi sağlayacak bir fonun kurulacağını açıkladı.



Obama, devlet harcamalarında israfın önleneceğini ve devasa bütçe açığının zaman içinde azaltılacağını anlattı.



Halkı ve politikacıları, zorluklar karşısında sorumluluk üstlenmeye ve fedakarlığa çağıran Obama, "geleceğimizi üstlenmemizin zamanı geldi. Biz, hem umudu, hem tehlikeleri görmüş bir milletiz. İşte yeniden bu millet olmalıyız" dedi.



Obama, Kongre'den de gerekli önlemleri zamanlı şekilde geçirmesini isteyerek, "çünkü ülkemizi, sonu belirsiz bir ekonomik durgunluğa bırakamayız" ifadesini kullandı.



Güvenlik politikalarına kısaca değinen Obama, Irak'taki savaşı sorumlu şekilde bitireceğini, Afganistan'daki savaşta yeni bir strateji izleneceğini ve bunlara ilişkin kararların kısa sürede açıklanacağını belirtti.



Muhalefetteki Cumhuriyetçi Parti adına Obama'ya cevap veren Louisiana eyaleti valisi Bobby Jındal, aynı fikirde oldukları noktalarda Obama'yı destekleyeceklerini, ancak Kongre'den geçen 787 milyar dolarlık teşvik paketinin "sorumsuzluk ve israf" olduğunu söyledi.

