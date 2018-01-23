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Eğitim

(yeniden) İGÜ BESYO'ya Avrupa'dan verilen 'Akreditasyon' kutlandı

İSTANBUL,(DHA)-AVRUPA kalite kuruluşlarından akreditasyon (AQAS) alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) bu başarısını ailesi ve paydaşlarına  verdiği yemekle kutladı

23 Ocak 2018 12:48

İSTANBUL,(DHA)-AVRUPA kalite kuruluşlarından akreditasyon (AQAS) alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) bu başarısını ailesi ve paydaşlarına  verdiği yemekle kutladı.

Vizyon ve misyonları doğrultusunda dönemin ve geleceğin başarılı antrenör ve spor yöneticilerini yetiştirme politikaları doğrultusunda kısa sürede amaçlarına ulaşan İGÜ BESYO, geniş kapsamlı akademik personel ve dört bölümündeki öğrencilerinin büyük başarısı ile ödüllendirildi.

      İstanbul Gelişim Üniversitesi VIP salonunda yapılan organizasyona geniş katılım sağlandı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli\' nin konuşmaları ile başlayan davete İGÜ BESYO MÜDÜRÜ Prof. Dr. Mehmet Kutlu ,Yrd. Doç.Dr. Kubilay Çimen ve Öğretim Görevlisi Uğur CABA\'nın konuşmaları ve sunumları ile devam etti. IGÜ BESYO ailesi ayrıca bu gecede yapılan yeni protokollerle de gücüne güç katmış oldu.

Geceye katılan paydaşlar ise şöyle:

Gençlik Spor Ve İl Müdürlüğü, Spor İstanbul, Yüzme Federasyonu, Su Altı Federasyonu, İstanbul Beden Eğitimi Öğretmenler Derneği,İstanbul Tenis Eğitimi Spor Kulübü, Anka Spor Kulübü, Çekmeköy Fenerbahçe Spor Okulları, Çekmeköy Gençlik Spor Kulübü, Dev Ataşehir Spor Kulübü, AtaşehirBjk Spor Okulları, Ümraniye Fenerbahçe Spor Okulları, Mehmet Rauf Lisesi Spor Kulübü, Genç Yıldızlar Spor Kulübü, Kemer Futbol Kulübü,PertveniyalSpor Kulübü, Kocaeli Denizyıldızları Spor Kulübü,Gökkuşağı Koleji, BeylikdüzüYüzme Spor Kulübü, TÜGVA Türkiye Gençlik Vakfı, İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü, FibsSpor Eğitimi Danışmanlığı, For Life Sport Center.

 

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

Görüntü Dökümü

Abdülkadir Gayretli ile röp.

 

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