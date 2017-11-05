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Yeniden // HTKP Genel Başkanı Erkan Baş'ın pasaportuna el konuldu

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - Ekim Devrimi'nin 100

05 Kasım 2017 17:25

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - Ekim Devrimi\'nin 100. yıl etkinliklerine katılmak için Moskova’ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı’na gelen Halkın Türkiye Komünist Partisi (HTKP) Genel Başkanı Erkan Baş\'ın pasaportuna el konuldu. 

İptal edildiği gerekçesiyle pasaportuna el konulduğu öğrenilen Erkan Baş, Moskova\'ya gidemedi. Baş, Twitter hesabından, \"Sabah akşam ‘Komünistler Moskova’ya diye bağırıyorlardı. 100 yıl oldu bir kere gidelim, dedik pasaportuma el koydular gidemiyorum” ifadesini kullandı.

(FOTOĞRAF)

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