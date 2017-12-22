(Yeniden) HIRSIZLARI ÇALIŞANLAR YAKALAYIP POLİSE TESLİM ETTİ... O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber: İbrahim AKTÜRK - Kamera: Murat SOLAK / İstanbul DHA

Eyüpsultan\'da, 3 kadından biri, para dolu çantayı çaldı. Durumu fark eden kuyumcu çalışanları şüpheli kadınların peşine düştü. Çalışanlar 3 hırsızı da yakalayıp polise teslim etti. Çalınan çanta da sahibine verildi.

Olay, bugün Fahri Korutürk Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda yaşandı. Kadın müşteri, içinde yüklü miktarda para olan çantayı koltuğun üzerine bırakarak vitrindeki altınlara bakmaya başladı. Bu sırada 3 kadın içeri girdi ve çalışanları soru sorup oyalamaya başladı. Kadınlardan biri çantayı koltuğun üzerinden aldı. 3 hırsız daha sonra iş yerinden ayrıldı. Dakikalar sonra koltukta çantasının olmadığını fark eden kadın, durumu kuyumcu çalışanlarına söyledi. Çalışanlar da hırsızların peşine düştü. Kuyumcu çalışanları kısa bir süre sonra çantayı çalan kadınları bir arka sokakta yakalayıp polis teslim etti.

\"ARKADAŞLAR KADINLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ\"

İş yeri sahibi Mahmut Kılıç, \"Müşterimiz çantasını koltuğun üzerine bırakmıştı. Daha sonra gelen kadınlardan biri arkadaşlarımızı oyaladı. Diğeri de çantayı aldı. Müşterimiz durumu fark edince arkadaşlar kadınların peşine düştü. Yakalayıp polise teslim etti\" diye konuştu.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık anı da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, içeri giren kadın müşteri içi para dolu çantasını koltuğun üzerine bırakıp vitrindeki altınları inceliyor. Bir süre sonra kuyumcuya 3 kadın geliyor. Kadınlar, kuyumcu çalışanlarına altın fiyatlarını sorarak onları oyalıyor. Kadınlardan biri bu sırada koltuğun üzerindeki çantayı alıyor. Hırsızlar, daha sonra çaldıkları çantayla birlikte kuyumcudan çıkıyor. Çantasının yerinde olmadığını gören kadın müşteri ise, panik halde durumu kuyumcu çalışanlarına anlatıyor. Çalışanlar daha sonra dükkandan çıkarak şüpheli kadınların peşinden gidiyor. Başka bir güvenlik kamerası görüntüsünde ise, kadınların kuyumcu çalışanları tarafından sokak arasında yakalanarak polise teslim edildiği görülüyor.

Polis merkezine götürülen kadının sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik Kamerası)

-Kuyumcudaki koltuğun üzerinde bulunan çantadan görüntü

-Çantanın sahibinin vitrindeki altınlara bakması

-İçeri giren şüpheli kadınlar

-Kadınlardan birinin çalışanlara soru sorması

-Diğer kadının perdeleme yöntemiyle koltuktaki çantayı alması

-Kadınların kuyumcudan ayrılmaları

-Çanta sahibi kadının durumu fark etmesi

-Kadının kuyumcu çalışanlarına olayı bildirmesi

-Çalışanların dükkandan çıkmaları

-Kadınların sokak arasında kuyumcu çalışanları tarafından durdurulmaları

-Çevredeki kalabalık

-Çanta sahibi kadının olay yerine gelmesi

-Polisin olay yerindeki görüntüsü

-Detaylar

(Aktüel Görüntü)

-Kuyumcudan detay görüntü

-Muhabir anonsu

-Kuyumcu ile röportaj

-Görgü tanığıyla röportaj

-Detaylar

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