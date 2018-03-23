Yeniden gündemde | Demirtaş, Doğan Medya'ya böyle seslenmişti: Dik durun, teslim olmayın, köleliğin sınırı yok!

Doğan Medya Grubu’nun Erdoğan Demirören'e satışı Twitter’ın Türkiye gündeminde hızla üst sıralara yükselirken, sosyal medyada konuya ilişkin en fazla paylaşılan değerlendirmelerden biri tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 12 Ocak 2016’da yaptığı konuşma oldu. Demirtaş, konuşmasında Doğan Medya'ya seslenerek, "Teslim olmanın sınırı yok. Defalarca uyardık, söyledik. Teslim olmayın. Sınırı yok. Onurunuzu, haysiyetinizi, paranızı, malınızı, mülkünüzü, herşeyinizi alır, yine affetmez. Bari dik durun" diyor.

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Demirtaş, HDP İstanbul İl Kongresi’nin açılışında yaptığı konuşmada, Doğan Holding tarafından 49 yıllığına kiralanan Bodrum Yat Limanı için yapılan sözleşmenin hukuksuz biçimde feshedilmesi girişimi olduğunu, limanın Doğan Grubu’nda bırakılması karşılığı ise 'Saray' tarafından dört şart öne sürüldüğünü söylemişti. Demirtaş bu şartları, Doğan Medya Grubu’nun başına kendi gösterdikleri kişinin CEO olarak atanması, bazı kişilerin işten çıkarılması, yayınlarda AKP lehine ve HDP aleyhine propaganda yapılması ve “Ahmet Hakan’ın işten çıkarılmayıp kendisine AKP propagandası yaptırılması” olarak ifade etmişti.

“Sizden daha fazlasını isteyecek”

Bianet'te yer alan habere göre, “Hükümet medyayı bu şekilde satın alıyor” diyen Demirtaş, konuşmasının devamında ise şöyle demişti:

“Teslim olmanın sınırı yok. Defalarca uyardık, söyledik. Teslim olmayın. Sınırı yok. Onurunuzu, haysiyetinizi, paranızı, malınızı, mülkünüzü, herşeyinizi alır, yine affetmez. Bari dik durun ya. Bari dik durun. Bak, özür diletiyor. Yetmiyor, soruşturma açtırıyor. Yetmiyor, daha fazlasını yapacak. Çünkü siz verdikçe o isteyecek. Sizden daha fazlasını isteyecek. Biatın sınırı yoktur. Köleliğin sınırı yoktur. Yapmayın bunu.”

Doğan Holding: "Bağımsız yayıncılık ilkelerine bağlıyız"

Doğan Holding’den o günlerde yapılan açıklamada ise şöyle denmişti:

“Yaklaşık 40 yıldır medya sektöründe olan Doğan Grubu, bağımsız yayıncılık ilkelerine bağlıdır ve bu tutumunu hukukun tamamen askıya alındığı askeri rejimler dahil her dönemde kanıtlamıştır. Bu ilkeli tutumumuz her koşul altında kararlılıkla sürdürülmektedir. Gazeteciliğin zamanla yarışan doğasından kaynaklanan bazı yanlış veya hatalı haberleri düzeltmekten hiç çekinmeyen grubumuzun hiçbir siyasi parti, oluşum veya ideolojiye angajmanı bulunmamaktadır. Buna rağmen, son zamanlarda türeyen ve gazetecilik adına haysiyet cellatlığı yapmayı meslek edinmiş kişilerin grubumuz medyasını karalamak için ürettikleri senaryolar tamamen farklı bir algı yaratmaya yönelik aldatmacadan ibarettir.”

Doğan Holding, Bodrum Limanı sözleşmesinin tartışma konusu olduğu günlerin ardından limanı işletmeye devam etmiş, 2017 ağustosunda ise limanı işleten şirketi Milta Turizm’i 105 milyon dolara Koç Grubu’na satmıştı.