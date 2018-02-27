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(yeniden-grafik )Türkiye'de trafik kazalarına son 10 yılda 50 bin 766 kurban verildi

İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE’DE 2007-2017 yılları arasında, 9 milyon 807 bin 18 trafik kazası meydana geldi

27 Şubat 2018 13:14

İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE’DE 2007-2017 yılları arasında, 9 milyon 807 bin 18 trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazalarda 50 bin 766 kişi yaşamını kaybederken, 2 milyon 762 bin 338 kişi yaralandı.

Medya takip kurumu  Ajans Press,  son on yılın kaza istatistiklerini ve medya başlıklarını inceledi. Ajans Press’in Emniyet Genel Müdürlüğü ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre,Türkiye’de 2007-2017 yılları arasında, 9 milyon 807 bin 18 trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazalarda 50 bin 766 kişi yaşamını kaybederken, 2 milyon 762 bin 338 kişi ise yaralandı.

İLK SIRADA SÜRÜCÜ HATALARI YER ALIYOR

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının nedenlerine bakıldığında, ilk sırayı sürücü hataları alırken, onu sırasıyla yaya, yol, araç ve yolcu hataları takip etti.En çok kaza yapan araçlar cinslerine göre ayrıldığında, otomobilin ilk sırada yer aldığı görüldü. Otomobili de sırasıyla, kamyonet, motosiklet ve minibüs izledi. 2018 yılı Ocak ayı trafik kazaları incelendiğinde ise, şimdiden yerleşim yeri ve yerleşim dışı olmak üzere toplamda 32 bin 256 kazanın meydana geldiği belirlendi. Bu kazalarda 252 kişinin yaşamanı kaybettiği belirlenirken 20 bin 136 kişin yaralandığı tespit edildi.

DÜNYA GENELİNDE 50 MİLYON KİŞİ YARALANDI

Dünya genelinde trafik kazalarında yılda ortalama 1,2 milyon kişi hayatını kaybederken 50 milyondan fazla kişi yaralanıyor. Meydana gelen trafik kazalarının sosyo-ekonomik maliyeti 518 milyar dolar oldu. Kazalarda kusur oranının yüzde 99’u sürücü, yaya ve yolcu olmak üzere insan faktöründen kaynaklandığı belirlendi. Son on yılda gerçekleşen yaralanmalı kazalar en fazla temmuz ayında en az şubat ayında meydana gelirken, gün olarak ise en fazla Cumartesi en az Salı günleri gerçekleşti. PRNet’in derlediği verilere göre, 2007-2017 yılları arasında meydana gelen trafik kazaları ve konuşulma oranları aşağıdaki gibi oldu;

YIL          TOPLAM KAZA ÖLÜ       YARALI                 HABER ADET

2007      825.561                5.007     189.057                7.851

2008      950.120                4.236     184.468                8.596

2009      1.053.346            4.324     201.380                8.643

2010      1.106.201            4.045     211.496                9.259

2011      1.228.928            3.835     236.074                9.466

2012      1.296.634            3.750     268.079                9.418

2013      1.207.354            3.685     274.829                8.641

2014      1.199.010            3.524     285.059                8.605

2015      1.313.359            7.530     304.421                8.684

2016      1.400.000            7.300     303.812                8.216

2017      410.367                3.530     303.663                12.298

 

(FOTOĞRAF)

 

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