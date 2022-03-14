Yeniden görülen 28 Şubat davasında dosya, mütalaa için savcılıkta

Yargıtay'ın haklarındaki hükmü bozduğu 28 Şubat davası sanıklarından emekli orgeneraller Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık ile dönemin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılandığı davada, dosya mütalaa için savcılığa gönderildi.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, 13 Nisan 2018'de karara bağlandı. Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 21 sanığa müebbet hapis cezası verildi. 68 sanığın beraatına karar verilirken, ölüm nedeniyle 4 sanık, zaman aşımı nedeniyle de 10 sanık hakkındaki davanın düşürülmesine hükmedildi. Yargıtay, 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini 9 Temmuz 2021'de tamamladı. İnceleme sonucu sanıklardan eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar ve Hakkı Kılınç, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp hakkındaki mahkumiyet kararı onandı. Daire, temyiz incelemesi sonucu aynı cezayı alan sanıklardan emekli orgeneraller Orhan Yöney ve Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Halil Kemal Gürüz ile birlikte haklarından beraat ve düşme kararı verilen 13 sanık hakkındaki hükmü bozarak dosyayı Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

"1965'ten beri tanklar Sincan'ın içinden geçer"

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıkların bir kısmı ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede, 1992-1994 yılları arasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Zırhlı Eğitim Tabur Komutanı olarak görev yapan emekli Tuğgeneral Ali Er tanık olarak dinlendi. Er, "Her yıl tatbikat için, içinde tankların da olduğu zırhlı araçlarla o zamanki ismi 'Mürted' şimdiki adı 'Akıncı Üssü' olan yere tatbikata giderdik. Ben tabur komutanı olarak 1993 yılında tanklarla Sincan'ın içinden geçerek, Mürted'e tatbikata gittim. Bu tür tatbikatlar her yıl düzenli olarak yapılırdı" dedi.

Tanık olarak dinlenen emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş ise, 1969 yılında Mürted Hava Üssü'nde çalışmaya başladığını belirterek, "1965 yılından beri tanklar ve zırhlı birlikler Sincan'ın içinden geçerek Mürted'e gelirdi. Ben de göreve başladıktan sonra birçok kez konvoyun hava güvenliğini sağladım. 1992 yılında NATO denetlemesi vardı ve 100'e yakın zırhlı birlik ve tank Sincan'ın içinden geçerek üsse geldi. O yıllarda Sincan, 4 bin 800 nüfuslu bir kasabaydı yani 'içi' 'dışı' diye bir şey yoktu. Ayrıca 9 Şubat 1992 yılında Somali'ye gidecek 48 tane tank Sincan'ın içinden 48 gün boyunca geçerek üsse geldi ve biz de uçaklara yükleyerek Somali'ye gönderdik" dedi.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına ve mütalaanın hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.