(Yeniden) Galatasaray'da başkan adaylarının listeleri belli oldu

İstanbul (DHA) - GALATASARAY\'ın 20 Ocak 2018\'de yapılacak olağanüstü genel kurulunda Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yarışacak. Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, iki adayın Divan\'a ilettiği listelerini şöyle açıkladı:

DURSUN ÖZBEK\'İN LİSTESİ

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asil üyeler:

Özkan Olcay

Nasuhi Sezgin

Osman Kocaman

Mehmet Dedeoğlu

Can Topsakal

Ahmet Cebeci

İsmail Sarıkaya

Murat Atay

Ural Aküzüm

yedek üyeler

Mehmet Onultan

Cevat Genç

Burçin Aslan

Serdal Koç

Ozan Oral



MUSTAFA CENGİZ\'İN LİSTESİ

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Asil üyeler:

Celal Açar

Ahmet Sabri Şenkal

Acar Baltaş

Nejat Güney

Okan Böke

Adil Aaraboğlu

Emre Erdoğan

Cenk Soyer

Hacı Hüseyin Toprak

Ahmet Ünal Çeviköz

yedek üyeler:

Mahmut Recevik

Mehmet Öner Cansever

Dinç Üner

Erol Özmandıracı

Arif Badur