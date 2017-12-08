(yeniden) Engelliler 'Freepark’ ile daha kolay parke decek

İSTANBUL, (DHA)-GÖRME engelli bireyler için durağa yaklaşan otobüs bilgilerini bildiren \'Sesli Durak\' uygulaması ile dikkat çeken sosyal girişimci Onur Kılıç’ın yeni projesi \'Freepark\'ın Buluşum’dan aldığı destek ile yaygınlaşacağı belirtildi. AVM’lerde engellilerin kendilerine ait alanlara rahatça park etmelerini sağlayan bu uygulama ile yüzlerce engelli bireyin hayatı kolaylaşacak.

Sosyal girişimci Onur Kılıç, engelli bireylerin park alanlarının işgalini önleyecek akıllı bariyer sistemini yönlendiren mobil uygulaması Freepark için Buluşum’dan 25 bin TL deste kaldı. Proje desteğini Boyner Grup şirketi Boyner Büyük Mağazacılık sağladı. Proje süresi tamamlanan ve hedefine başarıyla ulaşan Freepark, yüzlerce engelli bireyin hayatını kolaylaştırarak toplum için sosyal fayda sağlayacak.

Engelli park alanlarına yerleştirilecek akıllı bariyerler ve bunların kontrolünü sağlayan bir mobil uygulama sayesinde Freepark, engelli park alanlarını “gerçek sahiplerinin” kullanımına sunmayı hedefliyor.

HEDEFDE TÜRKİYE’DEN SONRA MEKSİKA, TAYLAND VE GÜNEY KORE VAR

Freepark projesinin başarıya ulaşmasından dolayı son derece mutlu olduğunu belirten Freepark’ın yaratıcısı sosyal girişimci Onur Kılıç projesi hakkında şunları söyledi: ‘’Günümüzdeki sorunların başında diğer toplumlarda olduğu gibi engellilerin park alanlarının diğer araçlar tarafından kullanılması geliyor. Ülkemizde binlerce engelli birey var. Bunların bir kısmı aktif araç kullanabiliyor. Ancak kendilerine ayrılan park alanlarının sağlıklı bireylerin araçlarıyla dolması günlük hayatlarını olumsuz etkiliyor. Bu nedenle Freepark’a, yalnızca akıllı metal bir bariyeri yönlendiren sıradan bir mobil uygulama olarak bakmamak lazım. Birçok kişinin hayatını değiştirecek bu uygulama için Buluşum’dan aldığımız destek ile hayallerin bir adım daha ötesine geçerek projemizi gerçeğe dönüştüreceğiz.”

ANKARA VE İZMİR\'DE UYGULAMASI YAPILIYOR

\"Projesinin şu anda Ankara’daki iki noktada ve İzmir’de bir noktada uygulanan Freepark, Boyner Grup’un desteğiyle kısa süre içerisinde dünyanın en büyük metropollerinden İstanbul’da da yaygınlaşacak\" diyen Onur Kılıç, “Alışveriş merkezi yönetimleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. İstanbul’daki AVM’lerde bu sorunu çözdükten sonra gelişmekte olan tüm ülkelerin ve kalabalık şehirlerin ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz Freepark için bir sonraki hedefimiz Meksika, Tayland ve Güney Kore olacak’’ diye konuştu.

FREEPARK NASIL KULLANILIYOR?

Engelli bireyler cep telefonuna Google Playstore ya da Appstore’dan “Freepark uygulaması”nı indiriyor. Ardından engelli vatandaş kimlik kartını uygulamaya fotoğrafını çekerek tanıtıyor ve kısa süre içinde kimlik doğrulama işlemi gerçekleştiriliyor. Telefonun bluetooth bağlantısı ile engelli alanında bulunan bariyer otomatik olarak açılıyor. Engelli park alanı kullanımı bitince bariyer yeniden kapatılıyor.

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