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(YENİDEN) Emre Morlu Celta Vigo, berabere kaldı

Emre Mor 17 dakika sahada kaldı Celta Vigo - Girona: 3-3 İSTANBUL, (DHA) - İspanya Ligi 7'nci hafta mücadelesinde Celta Vigo ile Girona 3-3 berabere kaldı

30 Eylül 2017 02:57

Emre Mor 17 dakika sahada kaldı

Celta Vigo - Girona: 3-3

İSTANBUL, (DHA) - İspanya Ligi 7\'nci hafta mücadelesinde Celta Vigo ile Girona 3-3 berabere kaldı.
Balaidos Stadyumu\'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 8\'de Pione Sisto, 16\'da Maxi Gomez ve 76\'da Daniel Wass kaydederken, deplasman ekibinin golleri 10\'da Portu, 14\'te Christian Stuani ve 86\'da Juanpe\'den geldi.
Milli oyuncu Emre Mor mücadeleye yedek kulübesinde başlarken, dakika 73\'te ilk golün sahibi Pione Sisto\'nun yerine oyuna dahil oldu. Genç oyuncu 90\'ıncı dakikada sarı kart gördü.
Bu sonucun ardından Celta Vigo 8, Girona 6 puana yükseldi.

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