(yeniden) Emine Erdoğan "Bir Umut Bir Ufuk" projesinin açılışını yaptı

İSTANBUL, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan Ümraniye Belediyesi, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) ve İŞKUR tarafından Ümraniye’deki Suriyeli kadınları kapsayan “Bir Umut Bir Ufuk\" projesinin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Emine Erdoğan, \"Devletimiz Suriyeli kadınların yüklerine özel bir ihtimamla omuz veriyor” dedi.

TOGEM-DER, İŞKUR ve Ümraniye Belediyesi\'nin, İç İşleri Bakanlığı\'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde hayata geçirdiği projenin açılışı Mehmet Akif Kültür Merkezi\'nde gerçekleşti. Programa Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Suriyeli kadınlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“SURİYELİ KADINLAR TOPLUMA ENTEGRE EDİLECEK”

Açılış programında konuşmasına devam eden Erdoğan, 2011 yılından bu yana Suriye’de yaşananlar insanlığın kanayan yarası haline geldiğini ifade etti. Erdoğan, “Suriyeli kadınlarımız kamplarımızda özel ihtiyaçları hususen dikkate alınıyor. Kamp dışındaki insanlara ise sivil toplum kuruluşlarımız, milletimiz kol kanat geriyor. TOGEM-DER bu çerçevede çok anlamlı bir proje başlattı. Kadınların topluma entegrasyonunu kolaylaştıracak dil eğitimi ve istihdamına yönelik mesleki eğitim girişimleri son derece önemlidir. Çocukların eline ne taş ne de kağıt mendil yakışıyor. Çocukların eline en çok kalem yakışır, kitap yakışır” diye konuştu.

“SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİ ENSAR RUHUYLA KUCAKLADIK”

Acıyla ve gözyaşıyla yurtlarından ayrılan Suriyeli vatandaşları ensar ruhuyla kucakladıklarını kaydeden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Hiç kimseden yardım beklemeden insani, ahlaki ve vicdani sorumluluğumuzu yerine getirerek Suriyeli kardeşlerimiz için hem devlet olarak hem sivil toplum kuruluşlarımızla ve vatandaşlarımızla birlikte adeta seferber olduk. Ancak Suriye\'de yaşanan bu felaket küresel bir sorun olarak hala karşımızda. Umuyoruz ki en kısa zamanda orada diplomatik bir çözümle birlikte çözüm sağlansın ve Suriyeli kardeşlerimiz vatanlarına geri dönme imkanı bulabilsinler” ifadelerini kullandı.

Ümraniye civarında 17 bin Suriyeli vatandaşın yaşadığını belirten Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, yaptığı kürsü konuşmasında şunları söyledi:

“Bu Suriyeli vatandaşlarımızın 2 bin 460’ı Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’müzün kayıtlarında yer alıyor. Yaklaşık 12-13 bin civarında olanı ise kayıtlarımıza geçerek bir şekilde destek verdiğimiz kardeşlerimizdir. Bu proje misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin uyumu açısından fevkalade önemlidir.”

TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran ise, Sultanbeyli\'den sonra ikinci pilot bölgenin Ümraniye olduğunu, Ümraniye’yi ise Üsküdar’ın takip edeceği bilgisini verdi.

\"BİR UMUT BİR UFUK\" PROJESİ

\"Bir Umut Bir Ufuk Projesi” kapsamında Suriyeli kadınların mesleki eğitimi, psikolojik desteği, istihdamı ve topluma uyumunun hedeflendiği Meslek Edindirme Kursları\'nda Türkçe eğitiminin yanı sıra; dikiş, aşçı yardımcılığı, kuaförlük, bilgisayar, çocuk bakıcılığı, hediyelik eşya hazırlama, hasta ve yaşlı refakatçisi gibi branşlarda haftanın beş günü Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde bulunan kültür merkezlerinde 90 Suriyeli ve 159 Ümraniyeli kadına yönelik eğitimler verilerek hem el becerilerini geliştirmeleri hem de aynı ortamda sosyalleşmeleri sağlanıyor. Meslek Edindirme Kursları\'nda verilen dil ve meslek eğitimiyle Suriyeli kadınların toplumsal hayata uyum sağlaması, el becerileri kazanması ve dolayısıyla psikolojik desteği amaçlanıyor.

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