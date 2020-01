(yeniden-düzeltme)Yüksek Bina ve Kentsel Yaşam Alanı Konseyi'nin Türkiye temsilciliği için ilk adım atıldı

Merve DUNDAR-Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)- DÜNYANIN pek çok yerinde yüksek binaların çevreyle uyumu hakkında çalışmalar yapan Amerikan menşeli Council on Tall Buildings and Urban Habibat (CTBUH- Yüksek Bina ve Kentsel Yaşam Alanı Konseyi) Türkiye\'de de faaliyet göstermeye başlıyor.

Konseyin açılışı için ilk adım Turner International\'ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen toplantıyla yapıldı. Sektörden pek çok önemli ismi bir araya getiren toplantıda \"Tall and Green: The Rise of Green Developments in Turkey\" başlıklı iki oturum gerçekleşti. Oturumlarda, Türkiye\'de inşa edilmiş ve edilecek yüksek binalar ile yapılarda kullanılan yeşil bina stratejileri masaya yatırıldı.

Programın açılış konuşmaları Turner International CEO\'su ve CTBUH Yönetim Kurulu Üyesi Abrar Sheriff ve CTBUH Yönetim Kurulu Başkanı Steve Watts gerçekleştirdi.

Firma olarak dünyadaki ikonik binalar ve en yüksek gökdelenlerin yapımında yer aldıklarını söyleyen Abrar Sheriff, \"Şu anda da içinde olduğumuz heyecan verici projeler var. İstanbul\'daki finans merkezi bunlara bir örnek. Konseyin Türkiye\'de olması bizim için önemli. Bunun sebebi de Türkiye\'de, özellikle İstanbul\'da çok büyük bir potansiyelin olması. Burada endüstrideki ortaklarımızla daha duyarlı ve başarılı olmak için bilgilerimizi ve konseyin ilgilerini de paylaşmak istiyoruz\" diye konuştu. Amerika\'da hazırlanan ENR raporuna göre bu sektörde yer alan 250 önemli yüklenicinin 40 tanesinin Türkiye\'de olduğunu dile getiren Sheriff, \"Burada mevcut yükleniciler yetenekli ve ileri teknolojiye sahip iş gücü ile çalışıyorlar. Türkiye\'de 150 metrenin üzerinde 50 kule var ve bunlar daha fazla olacak diye düşünüyorum\" dedi.

DÜNYADA 2017 YÜKSEK BİNA İNŞAATINDA REKOR YILI OLDU

Yüksek binalar konusunda uzman olan Steve Watts ise Türkiye\'de de bu konseyin bir ayağının olmasının önemini vurguladı. Bilgi dağıtımı, iş ağı, yükseklik kriteri, bilinirlik, yerel müzakere ve araştırma konularında konseyin önemli bir merkez olduğunu söyleyen Watts, \"Geçen sene yüksek bina yapımı açısından dünyada rekor bir yıldı. 69 şehirde en az 200 metre yüksekliğinde binalar yapıldı. Dünyaya baktığımızda en yüksek binalar geçtiğimiz 10 yıl içinde tamamlandı. Önceden belli kesimlerde olan ve genellikle ofis olarak kullanılan bu binalar şu anda dünyanın her yerinde\" dedi. Watts, konseyin sadece yüksekliği değil iyi uygulamaları ve uzmanların araştırmalarını desteklediğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından \'yeşil bina\' başlıklı ilk oturum gerçekleşti. Oturumun moderatörlüğünü RE-PIE Gayrimenkul Portföy Yöneticisi Dr. Emre Çamlıbel üstlendi. Konuşmacılar; ERKE Holding Kurucu Ortağı Cemil Yaman, Altensis Yönetici Ortağı Emre Ilıcalı ve Has Mimarlık ortağı Ayşe Erktin kentsel dönüşüm, yüksek binalar ve sürdürülebilirlik konusunda fikirlerini dile getirdi. Toplantının ikinci oturumu ise \'yüksek bina\' başlığında Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kutay Orakçal moderatörlüğünde gerçekleşti. Yüksek bina projelerinin kentsel, mimari ve yaşam alanı açısından ele alındığı oturumun konuşmacıları, Miyamota International Türkiye temsilcisi Yusuf Zahit Gündoğdu, Tekeli-Sisa Mimarlık Yönetici Ortağı Mehmet Emin Çakırkaya ve RMJM Yönetici Ortağı Sotiris Tsoulos oldu.

Türkiye\'de yüksek binaların fazla olması sebebiyle CTBUH\'u buraya getirmek istediklerini söyleyen Turner International Proje Direktörü Mehmet Sami Kılıç ise, \"Bu konsey kar amacı gütmeyen ve yüksek binalarla ilgilenen bir kuruluş. Bulgaristan\'a kadar gelmiş olan konseyin Türkiye\'de de olması gerektiğini düşünüyoruz. Turner olarak bu konuda aktifiz ve konseyi buraya getirmek için böyle bir toplantı düzenledik. Geri dönüşler çok iyi oldu. Bundan dolayı biz de CTBUH\'i Türkiye\'de kuracağız. Dünyada inşaatlar nasıl yapılıyor buna bakıp, bilgi alışverişinde bulunacağız. Ayrıca bu konuda Türkiye olarak söz sahibi olmak istediğimizi belirteceğiz\" diye konuştu.

Türkiye\'de yüksek binaların kötü olduğu yönünde bir algı olduğunu dile getiren Kılıç, \"Bazı projeler için bu söz konusu olabilir ancak kontrollü bir şekilde yapıldığı zaman yeşil binalarla beraber daha faydalı ve sürdürülebilir olacağını düşünüyoruz. Bu çalışmalarda CTBUH\'in vereceği yönlendirmeler değerli olacaktır. Yenilikçi projelerin inşaatlarına yeni tip sistemlerle devam edilmesi daha olumlu olacak, bu durum hem maliyetleri azaltacak hem de çevre kirliliğine çözüm sağlayacaktır\" dedi.

