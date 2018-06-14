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Spor

(YENİDEN) Dünya Kupası'nın açılış maçında kazanan Rusya

Rusya - Suudi Arabistan: 5 - 0 Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA,(DHA) STAT: Luzhniki Arena HAKEMLER: Nestor Pitana, Juan Pablo Bellati, Hernan Maidana RUSYA: Akinfeev - Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov, Gazinskiy, Zobnin, Samedov(Dk

14 Haziran 2018 23:07

Rusya - Suudi Arabistan: 5 - 0

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA,(DHA)

STAT: Luzhniki Arena
HAKEMLER: Nestor Pitana, Juan Pablo Bellati, Hernan Maidana
RUSYA: Akinfeev - Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov, Gazinskiy, Zobnin, Samedov(Dk. 64 Kuzyaev), Dzagoev (Dk. 24 Cheryshev), Golovin, Smolov (Dk. 70 Dzyuba)
SUUDİ ARABİSTAN: Abdullah, Osama, Omar, Alburayk, Salman, Yahia (Dk. 72 Babhir), Alsahlawi (Dk. 84 Aseri), Yasser, Otayf (Dk. 64 Fahad Al-Muwallad), Taiseer, Salem
GOLLER: Dk. 12 Gazinsky, Dk. 43 ve Dk. 90+1 Cheryshev, Dk. 71 Dzyuba, Dk. 90+4 Golovin (Rusya)
SARI KARTLAR: Golovin (Rusya) - Salem (Suudi Arabistan)

2018 FIFA Dünya Kupası açılış karşılaşmasında ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan\'ı 5-0 mağlup etti. Rusya\'ya galibiyeti getiren golleri 12\'nci dakikada Gazinsky, 43 ve 90+1\'inci dakikalarda Cheryshev, 71\'inci dakikada Dzyuba ile 90+4\'üncü dakikada Golovin kaydetti.
12\'nci dakikada Zhirkov\'un pasıyla topla buluşan Golovin, sol kanattan ceza alanı içine ortasını yaptı; Gazinsky, altıpasın önünde kafa vuruşunu yaparak ağları sarstı: 1-0.
43\'üncü dakikada Zobnin\'nin ceza yayı içinden verdiği pasta topla buluşan Cheryshev, iki rakibinden şık bir çalımla sıyrılarak vuruşunu yaptı ve farkı 2\'ye çıkarttı: 2-0.
İlk yarı, ev sahibi ekibin 2-0\'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
71\'inci dakikada Rusya farkı 3\'e çıkardı. Sağ kanattan gelişen Rusya atağında Golovin\'in yaptığı ortada Dzyuba\'nın kafa vuruşu ağlara gitti: 3-0.
90+1\'inci dakikada Ignashevich\'in uzun topunda Dzyuba kafayla Cheryshev\'e indirdi. Cheryshev\'in ceza sahası içerisinde sol ayağının dışıyla yaptığı vuruş ağlara gitti: 4-0.
90+4\'üncü dakikada Golovin maçın skorunu belirledi. Ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta Golovin\'in vuruşu ağlarla buluştu: 5-0.
 

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