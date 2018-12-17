(Yeniden) DHA İSTANBUL - HATALI PARK EDEN ARACI KALDIRIP YOL KENARINA BIRAKTILAR

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR Salacak sahilinde yol kenarına hatalıI park eden otomobil yüzünden trafik kilitlendi. İlerleyemeyen otobüsün yolcuları aşağı inerek aracı yolun kenarına taşıdı.

Üsküdar Salacak sahilinde yaşanan olay bir vatandaş tarafından kaydedildi. Yol kenarına hatalı parkeden bir sürücü, aracını bırakarak ayrıldı. Bu sırada oradan yolcu dolu özel halk otobüsü ilerleyemedi. Sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre bekleyen otobüsteki yolcular aşağı indi. Hatalı park eden otomobilin etrafına toplanan yolcular el birliği ile aracı kaldırıp yolun kenarına bıraktı. Aracın yol kenarına bırakılmasının ardından trafik açıldı.

Görüntü Dökümü:



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-Aracın görüntüsü



-Yolcuların inmesi



-Aracı kaldırmaları



-Yol kenarına bıraklamalır