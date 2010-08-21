Yeniden Deniz Gezmiş Köprüsü

T24- İstanbul’dan gelen bir grup üniversiteli genç tarafından 1969 yılında Hakkari-Van karayolunun Zap suyu üzerinde inşa edilerek ‘Deniz Gezmiş’ adı verilen ve 11 yıl önce yıkılan köprünün yapımına yeniden başlandı.





Kesk Hakkari Şubeler platformu organizatörlüğünde yürütülen ve 40’a yakın sivil toplum örgütü temsilcisi ve Belediye Başkanı BDP'li Fadıl Bedirhanoğlu’nun da destek verdiği Zap Suyu üzerindeki Deniz Gezmiş köprüsünün ilk kazı çalışması bugün yapıldı.

Hakkari kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Zap Suyu üzerinde bulunan Deniz Gezmiş Köprüsü 41 yıl aradan sonra yeniden inşaa ediliyor.





Geçen yıl Mayıs ayında Hakkari'ye gelen yazar Cezmi Ersöz, köprünün yapımı için Hakkari'deki sivil toplum kuruluşlarıyla Hakkari Valisi Muammer Türker'i ziyaret ederek köprünün yeniden yapılması talebinde bulunmuştu. Hakkari Valisi Muammer Türker’in bu talebi olumlu karşılayıp izin verilmesinin ardından KESK Hakkari Şubeler Platformu tarafından organize edilen Deniz Gezmiş köprüsü yeniden yapılmaya başlandı.



KESK Şubeler Platformu Hakkari Dönem sözcüsü Cahit Balıkesir, 10 üyesiyle birlikte Deniz Gezmiş köprüsüne giderek, iş makineleriyle yürütülen çalışmaları yakından izledi. Balıkesir, devrimci gençlik grubunun öncülüğünde doğunun yoksul halkının sorunlarını bir nebze dile getirmek için yapmış oldukları bu köprüyü yeniden inşa etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:



“Çoğu köyün ihtiyacını karşılamak üzere yapılan gençlik köprüsü uzun yıllar çevre köylere büyük bir hizmet vermiştir. Ne yazik ki, belli bir süre sonra güvenlik gerekçesiyle halatları koparılan köprünün işlevinden çıkarıldığıyla yüz yüzeyiz. Devrimci gençlik liderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan, Hüseyin İnan'ın öncülüğünde yapılan çalışmaların, verilen devrimci mücadelenin bir örneğidir bu köprü.





Bu köprünün onların anısını yenileme, halkımızın devrimcilere olan bakış açısını anılarını da tazeleyerek, bu süreçte tekrar bu köprüyü onarıp onların anısını yenilemeye ve onlara karşı olan anılarını tazeleme vefa borcunu da yenilemiş olacağız.





Emekçiler adına bu köprüye bugün ilk kazmayı vurarak çalışmalarını başlamış bulunuyoruz. Bu nedenle ülkemizdeki herkesi bu köprüye maddi, manevi katkı yapmaya çağırıyoruz. Bu köprünün açılışını yaptıktan sonra adını Gençlik ve Kardeşlik köprüsü olarak değiştireceğiz. Bu isimle birlikte bu köprüden kardeşçe geçmeyi umuyoruz.”



