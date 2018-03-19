(YENİDEN) CHP'Lİ GÜLAY YEDEKCİ ADLİYE ÖNÜNDE KRAVAT KESTİ

Haber-Kamera: Özden ATİK-Ümit TÜRK / İSTANBUL, (DHA)

Mersin\'de 5 kişinin tecavüzüne uğrayarak hamile kalan 22 yaşındaki Sinem için sosyal medyada dayanışma çağrısı yapan CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci adliye önünde de basın açıklaması yaptı. \"Geçtiğimiz günlerde zihinsel engelli bir kızımıza 5 kişinin tecavüz etmesi ve bunun karşılığına o kızımızın sadece bağırmıyor olmasından dolayı 5 vahşi yaratığın salıverilmiş olmasını kabul etmiyoruz\" diyen Yedekci, \"Caniler kravat taktı diye, takım elbise giydi diye, onların ceza indirimi alması kabul edilemez. Ve gerek Sinem için, gerek sesinin çıkaramayan herkes için bu kravatları kesiyoruz ve artık iyi hal indirimleri son bulsun istiyoruz\" diyerek kravat kesti.

CHP\'li Gülay Yedekci Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda beraberindeki grupla gelerek basın açıklaması yaptı. Yedekçi, şunları söyledi: \"Türkiye\'de gün geçmiyor ki, kadın istismarıyla, çocuk istismarıyla ilgili bir haber çıkmasın. Bunu çok büyük bir üzüntüyle karşılıyoruz. Ülkemizde 6784 sayılı yasa var ve imzacısı olduğumuz İstanbul Sözleşmesi var. Ama bunların Türkiye\'de uygulayıcılar tarafından uygulanamıyor ya da uygulanmıyor olmasından da büyük üzüntü duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde zihinsel engelli bir kızımıza 5 kişinin tecavüz etmesi ve bunun karşılığına o kızımızın sadece bağırmıyor olmasından dolayı 5 vahşi yaratığın salıverilmiş olmasını kabul etmiyoruz. O bağırmadı diye çocuklar cinsel istismara uğradığında sesleri çıkmadı diye, kadınlar cinsel istismara uğradı diye sesi çıkmadı diye, bu canavarların dışarı salıverilmesini kabul etmiyoruz. Biz bütün bağıramayanlar adına buradayız. Sessiz herkesin çığlığı olmak için buradayız. İnsanlar kendilerini ifade edemiyor olabilirler, insanlar adliyede, karakolda geri çevriliyor olabilirler. Biz onların sesi olmak zorundayız. Ve burada hep beraber, en yüksek sesle haykıracağız. Ve herkes için Sinem için de haykıracağız. Hak, hukuk, adalet diyeceğiz.\"

KRAVAT KESİP ATTI

İyi hal indirimini de eleştiren Yedekci, \"Burada söylemek istediğmiz çok açıktır, iyi hal indiriminin yapılması caniler kravat taktı diye, takım elbise giydi diye, onların ceza indirimi alması kabul edilemez. Bunu protesto ediyoruz ve bir kravat kesmenin ve bu kravatların artık bir ehemmiyetinin olmadığını söylemek istiyoruz. Kravat taktığı için ceza indirimi almamalıdır. Ve gerek Sinem için, gerek sesinin çıkaramayan herkes için bu kravatları kesiyoruz ve artık iyi hal indirimleri son bulsun istiyoruz\" diyerek kravat keserek yere attı.

HAKİMLERE DE SESLENDİ

Konuşmasında hakimlere de seslenen Gülay Yedekci, \"22 yaşında olan ama zeka yaşı 11 olduğu raporlarla tespit edilen ve kendi konusu komşusu tarafından 5 kişi tarafından camiye, eve, sokağın bir köşesine götürülüp defalarca tecavüz edilen kızımız için haykırıyoruz. Üç yaşındaki çocuklar için haykırıyoruz. 38 günlük bebek için haykırıyoruz. 9 aylık bebek için haykırıyoruz. Tecavüze uğrayan ama bulunduğu koşullar sebebiyle ses çıkaramayan bütün kadınlar için haykırıyoruz. \'Kırmızı ruj sürdü\' diye tecavüz edilmesinde ceza indirimi uygulayan hakimlere sesleniyoruz, kravat taktı diye ceza indirimi uygulayan hakimlere sesleniyoruz. Lütfen görevinizi vicdanınızla beraber yapın ve iyi hal indirimi artık kullanılmasın. Çocuklar, kadınlar ve engelliler huzur içinde yaşayabilsinler. Çocuklarımızı, engellileri koruyamayacaksak niye varız. Hep birlikte dayanışma halinde olmalıyız\" diye konuştu.

\"Hak, hukuk, adalet\" diye slogan atan grup, açıklamanın ardından ayrıldı.

Görüntü dökümü:

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-Gülay Yedekçi açıklama

-Genel ve detaylar...