Yeniden BBP Genel Başkanlığı'na seçilen Destici: Seçim barajı kaldırılmalı

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 10. Olağan Büyük Kurultayı'nda 635 delegenin teklifiyle aday gösterilen Mustafa Destici, 691 oyla yeniden genel başkan seçildi.

BBP'nin 10. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. 635 delegenin teklifiyle aday gösterilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 691 oyla tekrar genel başkan seçildi.

Kurultayda konuşan Destici, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin eski siyasi partiler yasası ve eski seçim kanunuyla yürütülmesinin doğru olmadığını ifade ederek, seçim barajının kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

Seçim barajının, eski sisteme göre, yönetimde istikrar sağlanması amacıyla konulduğunu söyleyen Destici, yeni sistemde hükümetin Meclis dışından atanacağına, dolayısıyla yönetimde istikrarla ilgili bir sıkıntı oluşmayacağına dikkat çekti.