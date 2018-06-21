(yeniden) Arkadiusz Milik, Hollanda günlerini arıyor

İbrahim ALİOĞLU,(DHA)

Süper Lig\'in son şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon yer alacağı Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak adına kolları sıvadı. Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte Napoli\'nin Polonyalı futbolcusu Arkadiusz Milik, transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor.

İtalya Serie A\'da geçen sezon Napoli formasıyla 15 mücadeleye görev alan Milik 5 gol kaydetti. 438 dakika sahada yer alan Milik, sadece 3 maçta 11\'de sahaya çıktı. Napoli\'ye ilk transfer olduğu 2016- 2017 sezonunda da 5 gole imza atan Milik, 4\'ü ilk 11 olmak üzere 17 karşılaşmada formasını terletti. Polonyalı futbolcu ayrıca Şampiyonlar Ligi\'nde Napoli forması ile çıktığı 4 maçta 3 gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki futbolcu en parlak dönemini Hollanda\'da yaşadı. Napoli\'ye transferi öncesinde Ajax\'ta iki sezon forma giyen Milik, Hollanda ekibiyle çıktığı 75 mücadelede 47 gol atama başarısı gösterirken 21 golün de hazırlayıcısı oldu. Göstediği performansla Napoli\'nin dikkatini çeken Milik, 2016 yazında 94 milyon Euro bonservis bedeliyle Juvenstus\'a transfer olan Gonzalo Higuain\'in yerine 32 milyon Euro bedelle Ajax\'tan transfer edildi. Daha sonra dizinden sakatlık yaşayan Polonyalı futbolcu, Dries Mertens ve Lorenzo Insigne\'nin de bu dönemdeki performanslarından ötürü yedek kulübesinde kaldı. Bu durumu göz önünde bulunduran Napoli Kulübü\'nün de Milik\'in gidişine izin verebileceği ifade ediliyor.

Polonya Milli Takım formasını 40 kez giyen Milik 12 golle katkı verdi. Rusya\'daki Dünya Kupası\'nda H Grubu\'nda yer alan Polonya ilk mücadelesinde Senegal\'e 2-1 mağlup olurken oyuna ilk 11\'de başlayan Milik, yerini 73\'üncü dakikada Dawid Kownacki\'ye bıraktı.