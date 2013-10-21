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Dünya

'Yeniden aday olabilirim'

Bir televizyon kanalına konuşan Esad, gelecek yılki seçimler için adaylık mesajı verdi

21 Ekim 2013 23:51

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerde yeniden aday olabileceğini söyledi.

Lübnan'da yayın yapan El-Meyadin televizyonuna özel demeç veren Esad, ''Seçim tarihi netleşmeden adaylıkla ilgili açıklama yapmak için erken ancak kişisel olarak adaylığıma bir mani görmüyorum'' dedi.

Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'yi teröre destek vermekle suçlayan Esad, ''Suudi Arabistan ABD'nin siyasi projelerini uyguluyor. Biz uygulamacılarla değil operasyonu yönetenlerle müzakere yapıyoruz'' diye konuştu.

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