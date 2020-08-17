Yeniden açılmaları için izin çıkmadı; binlerce nargileci iflasın eşiğinde

İstanbul Nargileciler Derneği adıyla kurulması planlanan derneğin başkan adayı ve nargile kafe işletmecisi Mehmet Mehdi Dalmaz, bir sektörün tamamen iflasa sürüklendiğini vurguladı.

Neredeyse tüm sektörlerin açıldığını ancak nargilecilerin unutulduğunu anlatan Dalmaz, “Türkiye'de binlerce nargile kafe, on binlerce de çalışanı var. Hepimizin sorunu ortak, derdi ortak. Sektörümüz çöküşe gidiyor” dedi.

Nargilecilerin de bu ülkenin esnafı olduğunu dile getiren Dalmaz, “Nargile ile bira şişesinden içilen bira, restorandaki çatal ve tabak arasında ne fark var? Nargilenin tek kullanımlık marpucu var. Her kullanımdan sonra dezenfekte ediliyor” diye konuştu.

İstanbul Beşiktaş'ta nargile kafe işleten Harun Altındal, bu süreçte kiralarını bile ödeyemediklerine dikkat çekti. Altındal, yaşadıkları sıkıntıları “Mülk sahipleri artık bizi hacizle tehdit ediyor. Faturalarımızı ödeyemiyoruz. Ben 25 personel çalıştırıyordum, hepsi aç ve açıkta” ifadeleriyle anlattı.