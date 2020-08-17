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Yeniden açılmaları için izin çıkmadı; binlerce nargileci iflasın eşiğinde

17 Ağustos 2020 12:24

Normalleşme ile düğün salonundan havuzlara birçok işletme yeniden iş başı yaptı ama nargilecilere izin çıkmadı. Ruhsat yenilemek için Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'na (TAPDK) 4 bin 590 TL ödemelerine rağmen iş yerlerini açamayan işletme sahileri personelleriyle birlikte zor günler geçiriyor. 

Nargileciler TAPDK ruhsatlarını yenileyebilmek için 4 bin 590 TL ödedi hem de iş yerlerini açmalarına izin çıkmadı. İşletmeciler, iş yeri kiraları bir yana ev kiralarını bile ödeyemez duruma geldi. İstanbul'da nargileciler, sorunlarına çözüm bulmak amacıyla dernekleşme yoluna gitti.

İstanbul Nargileciler Derneği adıyla kurulması planlanan derneğin başkan adayı ve nargile kafe işletmecisi Mehmet Mehdi Dalmaz, bir sektörün tamamen iflasa sürüklendiğini vurguladı.

Neredeyse tüm sektörlerin açıldığını ancak nargilecilerin unutulduğunu anlatan Dalmaz, “Türkiye'de binlerce nargile kafe, on binlerce de çalışanı var. Hepimizin sorunu ortak, derdi ortak. Sektörümüz çöküşe gidiyor” dedi.

Nargilecilerin de bu ülkenin esnafı olduğunu dile getiren Dalmaz, “Nargile ile bira şişesinden içilen bira, restorandaki çatal ve tabak arasında ne fark var? Nargilenin tek kullanımlık marpucu var. Her kullanımdan sonra dezenfekte ediliyor” diye konuştu.

İstanbul Beşiktaş'ta nargile kafe işleten Harun Altındal, bu süreçte kiralarını bile ödeyemediklerine dikkat çekti. Altındal, yaşadıkları sıkıntıları “Mülk sahipleri artık bizi hacizle tehdit ediyor. Faturalarımızı ödeyemiyoruz. Ben 25 personel çalıştırıyordum, hepsi aç ve açıkta” ifadeleriyle anlattı.

 

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