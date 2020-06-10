Yeniden açılan termik santralden kül yağdı

“Filtre takıldıysa bu görüntü nedir?” diye soran CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “İlgili firma filtre takıldığını söyledi ancak filtre takılmamış. Filtre takılmış olsa kül yağmazdı. Kül yağıyor. 6 aydır hava temizliydi. Bu AKP’nin çevreye karşı duyarlılığının göstergesidir. Demek ki dostlar bizi alışverişte görsün diye kapatmışlar. Halkı değil rantı seviyorlar” diye konuştu.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Çelikler Tunçbilek Termik Santrali, yeniden faaliyete başlamış ancak vatandaşlar santralin çevreye kül yaydığını görünce eylem yapmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise kapatılan santrallere ilişkin şunları söylemişti:

“Soma Termik Santralinin 6 ünitesinden 4’üne, Kangal Termik Santralinin kapalı olan 2 ünitesine, Çatalağzı Termik Santralinin kapalı olan 2 ünitesine, Seyitömer Termik Santralinin 4 ünitesinden 2’sine, Tunçbilek Termik Santralinin 3 ünitesinden 2’sine, Afşin A Termik Santralinin 4 ünitesinden 2’sine 1 yıl geçici çalışma ruhsatı verilmiştir. Bu üniteler ve bacalar mevzuata uygun hale getirilmiştir.”

(ANKA)