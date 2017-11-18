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(yeniden) 7 yılda 20 bin kişiyi iş sahibi yaptılar

  İSTANBUL, (DHA)-ARNAVUTKÖY Belediyesi, kurdukları istihdam merkezi sayesinde 20 bin kişiyi iş sahibi yaptı

18 Kasım 2017 14:19

 

İSTANBUL, (DHA)-ARNAVUTKÖY Belediyesi, kurdukları istihdam merkezi sayesinde 20 bin kişiyi iş sahibi yaptı. 2010 yılında kurulan istihdam merkezi İstanbul\'un her yerinde iş imkanı sağlıyor.


 

Başarılı bir çalışma yaşamı için rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek, aynı zamanda işverenin nitelikli işgücü sağlanmasına yardımcı olmak için düzenlenen kariyer ve istihdam fuarına katılan Arnavutköy belediyesi İstihdam Merkezi (ABİM) de burada stand açarak katılımcılara bilgiler verdi.


 

YENİ MEZUNLARA İŞ BULUYORUZ


 

Arnavutköy Belediyesi İstihdam Merkezi Koordinatörü Ömer Fidan, İSKİF 2017 Kariyer ve İstihdam Fuarı\'na da katılan Arnavutköy Belediyesi\'nin çalışmalarını şöyle anlattı: \"İstihdam oranımız yıllık bin ile bin beş yüz arasında değişiyor. Rakam olarak da 10 bin kişiye yakın istihdamımız oldu. Her gruptan bize başvuru geliyor. Özellikle yeni mezun olanlar başvuruyor. Elimizden geldiğince mesleklerine ve kriterlerine göre yardımcı olmaya çalışıyoruz. Başvuruların yönlendirilmesini kamu ve özel sektörde, başvuranların taleplerine göre yapıyoruz.\"


 

Fidan, iş arayanların istihdam merkezine internet üzerinden veya bizzat belediye binasına gelerek başvurabileceğini söyledi ve başka belediyelerin de benzer hizmetleri verdiğini belirterek vatandaşların buradan da iş arayışlarına devam edebileceğini belirtti. 

 

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