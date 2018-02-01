(yeniden) "Tunus Türkiye'den turizm ve alt yapı alanında yatırım bekliyor"

İSTANBUL, (DHA) - ALTINBAŞ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, \"Tunus\'un turizm, alt yapı, bankacılık sistemi ve gayrimenkul sektörlerinde yatırıma ihtiyacı var. Tunus Türkiye\'den ilgi ve alaka bekliyor. Tunus Afrika\'nın batıya açılan kapısı, kaderiyle baş başa bırakmamalıyız. Ülkenin refahını artıracak ortaklaşa projeler geliştirmeliyiz\" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, Tunis El Manar ve Kartaca Teknik Üniversitesi\'yle öğrenci değişimi anlaşması imzalamak için gittikleri Tunus ziyareti değerlendirdi. Ziyaretin oldukça iyi geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Alkin, \"Tunuslular, Türkiye\'den ilgi ve alaka bekliyor. Tunus\'a gittiğimiz yorgun ama umudunu kaybetmemiş bir halkla karşılaştık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın ziyaretinden sonra bizim gitmemiz lehimize oldu. Bu konuda, başarılı çalışmaları ve aktif iletişim politikasıyla Tunus Büyükelçimiz Ömer Faruk Doğan’ı tebrik ediyorum. Herkes büyükelçimizden bahsediyor, bu gurur verici bir şey “dedi.

\"TUNİS EL MANAR VE KARTACA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ\'YLE ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ ANLAŞMASI İMZALADIK\"

Birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ziyaretinin Tunuslulara moral verdiğini dile getiren Prof. Dr. Alkin, \"Sokaktaki herkes bize Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın adını söyledi. \'Harika, çok iyi\' gibi işaretler yaptılar, büyük dostluk gösterdiler. Erdoğan, özellikle Arap Baharı\'ndan sonra yorgun düşmüş olan Tunuslulara moral olmuş. Bu da bizim oradaki temaslarımızı kolaylaştırdı. Tunis El Manar ve Kartaca Teknik Üniversitesi\'yle öğrenci değişimi anlaşması imzaladık. Her iki devlet üniversitesi de 40 bin civarında öğrenciye sahip. Bazı birimleri de neredeyse 100 yıldan daha eski\" diye konuştu.

\"BİLİM, TEKNOLOJİ VE SANAT ALANINDA ORTAKLAŞA PROJELER YAPACAĞIZ\"

Altınbaş Üniversitesi\'nin 9 fakültesi, iki meslek yüksek okulu ve 3 tane enstitüsü olduğunu belirten Prof. Dr. Alkin, \"Bütün bunları topladığınızda bu üniversitelerle Altınbaş Üniversitesi arasında sinerji kurmak çok önemliydi, bunu da başardık. Bizden hem öğrenciler hem de öğretim üyeleri gidecek, onlardan da öğrenciler gelecek. Aynı zamanda bilim, teknoloji ve sanat alanında ortaklaşa projeler yapacağız. Tunus Türk kültürüne çok yakın, o yüzden Tunus\'tan Türkiye\'ye gelen bir öğrenci veya Türkiye\'den Tunus\'a giden bir öğrencinin yabancılık çekeceğini zannetmiyorum.

\"TUNUSLULAR TURİZM ALANINDA CİDDİ YATIRIM BEKLİYOR\"

Tunusluların turizm üzerine ciddi yatırım beklediklerini vurgulayan Prof. Dr. Alkin, \"Tunus’ta meydana gelen olaylardan sonra turizm sektörü yara almış. Ancak, yatırım yapılacak duruma da gelmiş. Ciddi potansiyelleri var, çok güzel kıyıları var. Turizmle alakalı yatırımlarla başlanabilir. Alt yapı yatırımlarına ihtiyaçları olduğunu bize söylediler. Özellikle fiber optik kablo konusunda yatırıma ihtiyaçları var. Bankacılık sistemlerine de destek gerekiyor. Türkiye, Avrupa ülkelerinin birçoğundan da ileri bankacılık sistemine sahip dolayısıyla gıptayla bakıyorlar\" diye konuştu.

\"TARİHİ ESER RESTORASYONU KONUSUNDA TALEPLERİ VAR \"

Özellikle Tunusluların \'tarihi eser restorasyonu\' konusunda kendilerinde talepte bulunduklarını ifade eden Prof. Dr. Alkin, \"Roma, Kartaca ve Osmanlı eserlerinin bulunduğu Tunus’ta hem finansman hem de eksper sıkıntısı sebebiyle renovasyon yapılamıyor. Burada çok ciddi tarihi eser restorasyonuna ihtiyaçları var. Çünkü orada Osmanlının mirasları da var. Hatta bizzat kedileri, \'Çok korkuyoruz, zamana karşı yarışıyoruz. Kültür mirasımızın önemli bir kısmı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. O yüzden bize tarihi eserrestorasyonu konusunda yardımcı olacak insanlar arıyoruz. Türkiye bunu başardı bize yardımcı olabilir mi?\' diyorlar\" şeklinde konuştu.

\"CİDDİ KONUT YETERSİZLİĞİ VAR\"

Tunus\'taki konut yetersizliğine de dikkat çeken Prof. Dr. Alkin, şunları söyledi:

\"Gayrimenkul fiyatlarının Akdeniz\'e kıyısı olan ülkelerinden birçoğundan çok daha makul seviyede olduğunu gördüm. Ancak ciddi konut yetersizliği var. 12 milyon kişi Tunus\'ta yaşıyor ama çoğu kişi iyi şartlarda yaşamıyor. Uygun finansman modeli ortaya konabilirse Tunus\'ta ciddi gayrimenkul projelerinin olabileceğine inanıyorum. Şimdiden Çinliler Cezayir\'e girmiş. Tunus\'u kaderiyle baş başa bırakmamalıyız. Tabi bunu tarihi dokusunu koruyarak yapmalıyız. Refahı artıracak ortaklaşa projeler gerekiyor. Tunus Afrika\'nın batıya açılan kapısı, çok yatırıma ihtiyaçları var. Tunus Büyükelçimiz tüm kesimler tarafından sayılıp,seviliyor, yatırım yapmak isteyenler mutlaka kendisiyle görüşmeli. \"

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