/yeniden // "Tebliğciler" Karaköy'de ortaya çıktı 

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Tansu Edip GÖKBUDAK - Harun UYANIK - İstanbul DHA- "TEBLİĞCİ" olarak bilinen bir grup, yılbaşı öncesinde Karaköy'de ortaya çıktı

01 Ocak 2019 02:08

Tansu Edip GÖKBUDAK - Harun UYANIK - İstanbul DHA- \"TEBLİĞCİ\" olarak bilinen bir grup, yılbaşı öncesinde Karaköy\'de ortaya çıktı.  Yılbaşı kutlamaları ve milli piyangoya karşı broşür dağıtan grup, İstiklal Caddesi\'ne doğru ilerledi. 
Bazı vatandaşlar bildirileri alırken bazı vatandaşlar da tepki gösterdi. Tebliğcilerle vatandaşlar arasındaki tartışma büyümeden sona erdi.
Grup üyeleri kendilerinin Kuran kursu öğrencisi olduğunu söyledi. Polis grubun istiklal Caddesi\'nde ilerlemesine izin vermedi. Grup, Galata\'dan Karaköy\'e geri döndü.
 

(FOTOĞRAF)

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