(Yeniden) - Zeybekci: Bu ateşin, fırının içinde yetişen kendi evlatlarının ne dediğine baksana

Gülseli KENARLI - Güven USTA/İSTANBUL,(DHA) EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu\'nun (DEİK) düzenlediği Türkiye Özbekistan İş Forumu\'na katıldı. Foruma Bakan Zeybekci\'nin yanı sıra Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Cemşid Kuçkarov, Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Yönetim Komitesi Başkanı Azim Ahmethacaev de katıldı. Forumda bir konuşma yapan Ekonomi Bakanı Zeybekci, “Amerika Merkez Bankası faiz artıracak diye 3 yıldan beri başımızın etini yiyorlar. Artıramayacaklar, artıramazlar da. Çünkü aşırı değerli dolar Amerika ihracatı ve üretimi için tehlikelidir. Onların rekabet gücünü elinden alır. Avrupa toparlanana kadar da sıfır faizlerden çıkamaz, likidite bolluğundan ayrılmaz. Türkiye ile ilgili öngörülerde de bizim söylediklerimizi ne olur dikkate alın. Asla ve asla Türkiye\'nin likiditesi veya finans güçlüğüyle ilgili bir problemi olmaz. Bunu hep söyledim. Türkiye\'nin kısa vade kamu ve özel sektör mükellefiyetlerini bir yıl boyunca yerine getirmeme gibi bir problemi yok. Yeterli rezervi ve alt yapısı vardır. Hepiniz iş dünyasından geliyorsunuz böyle bir şirket tefeciye düşer mi? Böyle bir şirketin spekülasyona tabi tutularak ekstra maliyetlere katlanması sağlanır mı? Mümkün değil. Onun için işimize gücümüze bakalım\" dedi.

“BU ATEŞİN, FIRININ İÇİNDE YETİŞEN KENDİ EVLATLARININ NE DEDİĞİNE BAKSANA\"



Nihat Zeybekci, “Türkiye bu sene 3. çeyrek büyümede dünyada, G20 ve OECD üyesi ülkeler içerisinde bir numara olacak. Türkiye yüzde 6\'nın çok rahat üzerinde yıl sonu büyümesini tamamlayacak. Türkiye yüzde 11-12 aralığında ihracatını artırma başarısı elde edecek. Dünyada nominal 17. büyük ekonomi olan, satın alma gücüne göre 13. büyük ekonomi olan devasa bir ekonominin bu performansı her türlü takdirin üzerindedir. Bunu yılbaşında bütün 7-8 derecelendirme kuruluşu Türkiye\'nin büyümesini yüzde 2-2,5 öngörüyor. Mayıs sonunda bir daha revize ediyor yüzde 3,5-4 aralığına getiriyor. Ekimde bir daha yüzde 4,5-5 aralığına getiriyorlar. Hani komşunun tavuğu kaz görünüyor ya bizimkilerin gözü onlarda. Onlar ne diyecek? Ya bu ateşin, fırının içinde yetişen kendi evlatlarının ne dediğine baksana. Biz bu işin içindeyiz. Türkiye artık mazeret yok yola devam diyor\" şeklinde konuştu.

3 GÜNDE ÖZBEKİSTAN VİZESİ



Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Cemşid Kuçkarov da Zeybekci\'nin ardında söz alarak, “Türk vatandaşlarına vize verilmesi için hızlandırma ön görüldü. Artık 3 günde vize verilece\"ö dedi. Kuçkarov ayrıca, “Biz 31 Ekim\'de İstanbul Semerkant uçuşunu açıyoruz. İlk etapta sadece biz uçuş yapacağız. Yazın THY\'da uçuş gerçekleşecek. Hafta da 3 kez uçmamız talep edildi. Bende uçarız dedim\" şeklinde konuştu.

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