(Yeniden) - Vatan Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Çağatay KENARLI, Murat SOLAK, Melih OKUMUŞ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri Vatan Caddesi\'nde yapıldı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever kutlamalara katılarak törene katılan vatandaşları selamladı. İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kutlamalarda halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Asker, polis ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, sivil ve askeri okulların kortejleri geçiş yaptı. Kortej’de mehteran takımı ve klasik otomobiller ilgiyle izlendi.

Tören alanı ve çevresinde polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Vatan Caddesi’nde bulunan bazı binaların çatılarında Özel Harekat polisi olan keskin nişancılar görev yaptı.

(FOTOĞRAF)