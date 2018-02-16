(Yeniden) - ÖLDÜRÜLEN ÇİFTİN 10 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI BULUNDU... ŞÜPHELİLER ÇİFTİN YANINDA ÇALIŞIYORMUŞ

Haber: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

Arnavutköy\'de öldürülen çiftin, olay günü ortada olmayan ve polis tarafından aranan 10 yaşındaki kızları N.N., bulundu. Olay günü üvey amcasının evinde olduğu ortaya çıkan N.N\'nin Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü\'ne teslim edilği öğrenildi.

Suriyeli Nısrın Kırıdı (40) ile Lübnanlı eşi Muhammet Mahmut Bachr\'ın (40) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin ise, çiftin emlakçı dükkanında çalışanları olduğu ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çiftin öldürülmesiyle ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Poliste sorgularına devam edilen ve suçlamaları kabul etmeyen İmadeddin E.. ile Mhd K\'nın çiftin emlakçı dükkanında çalıştıkları tespit edildi.

Öte yandan Suriyeli Kırıdı\'nın ilk evliliğinden olduğu öğrenilen 10 yaşındaki kızı N.N\'nin 11 Şubat\'ta bakıcısı tarafından annesinin gelmemesi üzerine önce bir arkadaşına bırakıldığı buradan da üvey amcası tarafından alındığı öğrenildi. Polis tarafından amcasının evinde bulunan N.N. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Yetkililer soruşturma kapsamında şüphelilerden alınan DNA örneklerinin, cesetlerden, evden ve ağızlarını bantlamakta kullandıkları bantlardan alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma işlemlerinin kriminal laboratuarında incelenmesinin sürdüğünsü söylediler.