(Yeniden) - Dualar semaya şehit ve gaziler için yükseldi ​

YENİDEN

-------------

İSTANBUL, (DHA) ARALARINDA Revna Demirören, Demet Sabancı, Monik İpekel, Ebru Yaşar, Tülay Ulusoy, Hanife Akdağ gibi iş, sanat ve cemiyet hayatından 17 kadının organize ettiği \'\'Şehit ve Gazi Aileleriyle İftar Yemeği\'\' Merter Polisevi\'nde gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve eşi Müberra Çalışkan\'ın da olduğu, yaklaşık 1600 kişinin katıldığı organizasyonda sanat ve cemiyet dünyasının ünlü simaları şehit ve gazi yakınları ile kucaklaştı.

EMNİYET MÜDÜRÜ MUSTAFA ÇALIŞKAN ŞER ODAKLARINA GÖZDAĞI VERDİ

İstanbul Valisi Vasip Şahin\'in eşi Şeyma Şahin\'in de katıldığı organizasyon, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Okunan ezan, edilen dualar ve açılan iftarla devam eden programda konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, şehit ve gazilerin vatan için üzerilerine düşen görevi eksiksiz yerine getirdiğini söyledi.

Vatan için görevin artık kendilerinde olduğunu ifade eden Çalışkan, \"Bu topraklarda gözü olanların geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da her türlü hain planı uygulamak isteyeceklerini biliyoruz. Ancak onlar da şunu bilmelidirler ki; onların oynadıkları her oyunu, çevirdikleri her dolabı bilecek, boşa çıkaracak bir engel var. O engel de bu milletin iman dolu yüreğidir.\" diye konuştu.

Dünyada ve Türkiye\'de son dönemde hızlı gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Çalışkan, şunları kaydetti:

\"Bu dönemde de ülkemiz herkesin bir şekilde ilgi alanına giriyor. Terör ve diğer konularda ülkemizi baskı altına almaya çalışıyorlar. Bunun sebebi de ülkemize, bağımsızlığımıza sahip çıkmamız, onurlu bir şekilde yaşamak için çaba sarf etmemizdir. O yüzden de terör başta olmak üzere bir çok konuda vatanımızla ilgili planlar yapıyorlar. Bu vatana sahip çıkacağız. Hepimiz kendi alanımızda durmadan daha çok çalışacağız. Şehitlerimize, vatanımıza, inancımıza, bize umut bağlayan insanlara layık olmaya çalışacağız.\"

Hayırseverler adına konuşan Monik İpekel ise şehit aileleriyle birlikte olmaktan mutlu olduklarını söyledi. Gönüllüler olarak devlet için bir şey yapmak isteğiyle hareket ettiklerini dile getiren İpekel, yanlarında getirdikleri tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahipleri için emniyet müdürlüğüne hediye etti. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve eşi Müberra Çalışkan organizasyonda emeği geçenlere teşekkür plaketi verdi.

ŞEHİTLERİN MEKANI CENNET, AİLELERİ BİZE EMANET

İftar öncesi basın mensupları ile kısa bir röportaj gerçekleştiren sanatçı Ebru Yaşar; \'\'Çok sevdiğimiz dostlarımızla beraber bugün yaklaşık 1600 şehit ve gazi yakınına iftar yemeği veriyoruz. Bu aslında bir iftar yemeği değil, bu bir kucaklaşma... Sağ olsun hepsi geldiler. Biliyorsunuz şehit aileleri bizlere emanet. Zaten şehitlerimizin mekanı cennet. Geride kalan ailelerine ise hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Elimizden geldiği kadar onlara o yokluğu hissettirmememiz gerekiyor. Ben polis kızı olduğum için özellikle polis ve askerlere ayrı bir sempatim var. Onların olduğu yere, gurur ve mutlulukla, koşa koşa geliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizler bugün bu topraklarda huzur ve sağlıkla yaşıyorsak, ecdadımızın ve şehitlerimizin sayesindedir. Bunu unutmamak lazım \'\' dedi.

Gazetecilerinn, metro istasyonunda paylaştığı kısa videonun hafta boyu tartışmalara konu olduğunu hatırlatmaları üzerine de Ebru Yaşar, \'\' Okul yıllarında gençken bol bol otobüs ve minibüse bindim. Meşhur olduğum ilk yıllarda da yine toplu taşıma kullanırdım . Fakat metro ve metrobüse hiç binmedim ve metrobüse binmenin vermiş olduğu mutlulukla yanımdaki arkadaşıma beni çekmesini söyledim ve bunun hatıra kalmasını istedim. Bunu da sosyal medyada paylaştım. Zaten sosyal medyada her an her şeyimizi paylaşabiliyoruz. Bunu da herhangi bir şey bekleyerek koymadım. Tamamen kendime bir anı olarak paylaştım ama yanlış anlayan da oldu doğru anlayan da.... Ne diyeyim ki? Olur böyle şeyler\'\' diye konuştu.

Plaket takdiminin ardından şehit ve gazi aileleri ile bol bol fotoğraf çektiren ve sohbet eden 17 iyilik meleği, gerçekleştirdikleri bu etkinlikle tam anlamıyla gönülleri fethettiler.

(FOTOĞRAF)