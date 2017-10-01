(yeniden) - DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- SURİYELİ AKTİVİST ANNE VE KIZINI ÖLDÜREN ZANLI İSTANBUL\'A GETİRİLDİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)

Üsküdar\'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye\'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat\'ın katili olduğu belirlenen Ahmet Barakat akşam saatlerinde İstanbul Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirildi.

Geçtiğimiz hafta Üsküdar\'da öldürülen Suriye\'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat\'ın katili olduğu iddia edilen Ahmet Barakat sabah saatlerinde Bursa bir eve yapılan baskınla yakalanmıştı. Cinayet şüphelisi Ahmet Barakat saat 23.00 sıralarında İstanbul Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirildi.

Görüntü dökümü:

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-Zanlının getirilmesi

-Genel ve detaylar

30.09.2017 - 23.25 Haber Kodu : 170930202

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2- SURİYELİ AKTİVİST ANNE VE KIZINI ÖLDÜREN ZANLI BÖYLE YAKALANDI

Haber: Ali AKSOYER- Kamera: İstanbul DHA

Üsküdar\'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye\'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat\'ın katili olduğu belirlenen Ahmet Barakat Bursa\'da yakalandı. Bursa\'nın Nilüfer ilçesi, Görükle beldesi Dumlupınar Mahallesi Yonca Sokak\'taki evinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan bir operasyonla gözaltına alındı. Evden çıkartılan Barakat daha sonra polis arabasına bindirilerek Bursa İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan zanlı İstanbul\'a doğru yola çıkartıldı.

Görüntü dökümü:

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-Zanlının saklandığı evden polisler tarafından çıkarılması

30.09.2017 - 18.32 Haber Kodu : 170930172

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3- SURİYELİ AKTİVİST ANNE VE KIZINI ÖLDÜREN ZANLI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

*Ahmet Barakat\'ın olaydan sonra İstanbul\'dan kaçarkenki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



Haber: Ali AKSOYER - Kamera: İSTANBUL DHA

Üsküdar\'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye\'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat\'ın katili olduğu belirlenen Ahmet Barakat\'ın Orouba Barakat\'ın amcasının torunu olduğu ortaya çıktı.

19\'UNDA GELMİŞ 20\'SİNDE GERİ DÖNMÜŞ

Üsküdar\'daki evlerinde öldürülen Suriye uyruklu anne kız\'ın katil zanılısı Ahmet Barakat\'ın 19 Eylül 2017 tarihinde feribotla İstanbul\'a geldiği Yenikapı\'da indikten sonra olay yerinin bulunduğu bölgeye geçtiği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelinin 20 Eylül 2017 tarihinde Marmaray\'la Avrupa yakasına geçtiği daha sonra tekrar Yenikapı\'dan feribota binerek Bursa\'ya geri döndüğü tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlının olaydan sonra İstanbul\'dan kaçarkenki görüntüleri ortaya çıktı. Marmaray\'ın bir peronunda beklerken görüntülenen Barakat, sırt çantasıyla yürürken de bir dükkanın güvenlik kameralarına yakalandı.

Görüntü dökümü:

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-Marmaray\'daki fotoğrafı

-Sırt çantasıyla yürürkenki görüntüsü

30.09.2017 - 19.00 Haber Kodu : 170930177



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4- BEYOĞLU\'NDA KAFEYE OTOMATİK SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

*Beyoğlu\'nda açılışı yapılan bir kafeye otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. 1 kişi kırılan camlardan hafif yaralandı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA)

Beyoğlu\'nda açılışı yapılan bir kafeye otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. 1 kişi kırılan camlardan hafif yaralandı. Halıcıoğlu Kumbarhane Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2. ve 3. katında bugün açılış organizasyonu yapılan kafeye içinde üç kişinin bulunduğu otomobilden saat 17.00 sıralarında otomatik silahlarla ateş açıldı. Kafeye çok sayıda mermi isabet ederken kırılan camlar nedeniyle içerideki bir kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri emniyet şeridi çekerek olay yeri inceleme çalışması yaptı. Yerde çok sayıda mermi kovanı bulunurken polis saldırı sonrası beyaz bir otomobil ile kaçan üç kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Silahlı saldırı düzebnlenen kafe

-Açılış için getirilen çelenkler

-Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmaları

-Kafeye isabet eden kurşunlar ile kırılan camlar ve mermi izleri

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntüler

30.09.2017 - 20.33 Haber Kodu : 170930184

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6- BAKAN KAYA: TİŞÖRTLERİNİ TANKIN EGZOZUNA TIKAYARAK ASLINDA EN BÜYÜK İNOVASYON ÖRNEĞİNİ GÖSTERDİLER

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul DHA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, \"Bir tankın 15 Temmuz\'da nasıl durdurulacağını şehitlerimiz ve gazilerimiz bilmiyordu. Tişörtlerini tankın egzozuna tıkayarak, aslında en büyük inovasyon örneğini gösterdiler. Şehitlerimiz, gazilerimiz tankları tişörtleriyle durdurdular. Hiçbir şekilde kimsenin aklına gelmeyecek fikirler, o gece bizim evlatlarımızın aklına gelmişti\" dedi.

Fatma Betül Sayan Kaya, Bahçelievler\'deki 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve ÖNDER Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen \"Aileli Okul İnovasyon Zirvesi\"ne katıldı. Burada konuşan Bakan Kaya, bir zamanlar dışlanan, ötekileştirilen imam hatip okullarının ve onun mensuplarının bugün Türkiye\'ye ve dünyanın geleceğine yön veren insanlar olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte dün mezun olduğu Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin açılışını yaptıklarını hatırlatan Kaya, \"Çok duygulandık, gururlandık. İmam hatipli diye alay ettiler. Önüne sürekli engeller çıkarttılar, \'muhtar bile olamaz\' dediler ama O, hamdolsun inancından, hiçbir şekilde kararlılığından taviz vermeden, engellere aldırmadan yoluna devam etti. Bugün hem ülkesinin, milletinin hem de ümmetin istikamet çiziyor. Elhamdülillah bir dünya lideri oldu\" diye konuştu.

Zirvenin yapıldığı 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi adının 15 Temmuz ruhuyla yaşatılacağını ve bu ruhla da evlatlar yetiştirileceğini kaydeden Bakan Kaya şunları söyledi:

\"FETÖ\'NÜN KENDİSİNE HEDEF SEÇTİĞİ ALANLARIN BAŞINDA İMAM HATİPLER GELİYORDU\"

\"Yıllarca gençlerimizi, milletimizi din ile en hassas olduğumuz iki alanda istismar ederek zehirleyen o hain FETÖ terör örgütü 15 Temmuz\'da da asker kıyafetli teröristleriyle bu ülkeyi işgal etmeye kalkıştı. Bu azılı terör örgütünün kendisine hedef seçtiği alanların başında imam hatipler geliyordu. İmam hatip okulları bu eli kanlı terör örgütü için çok büyük tehdit anlamına geliyordu. Çünkü imam hatip kültürüyle yetişen gençler, bunların sapkın düşünceleriyle zehirlenmiyordu. Bu nedenle imam hatipleri her zaman hedef olarak seçtiler. Bu eli kanlı terör örgütünün arkasına aldığı kirli ittifakın bunca desteğine rağmen ne imam hatiplileri ne de ülkemizi elhamdülillah yolundan döndüremediler\" Fatma Betül Sayan Kaya, inovasyon denilince akla çok şey geldiğini belirterek, \"Ama bu inovasyonu bilgiyi, fikirden bağımsız bir şekilde bireyselleşmeyi öne çıkarıyorlar. Bağımsız bir şekilde bireyselliği ailelerin desteğiyle toplumsal olarak güçlü nesiller yetiştireceğiz\" diye konuştu.

\"KİMSENİN AKLINA GELMEYECEK FİKİRLER O GECE BİZİM EVLATLARIMIZIN AKLINA GELMİŞTİ\"

Konuşmasında \"İnovasyonla akla farklı şeyler geliyor\" diyen Bakan Kaya, \"Bir tankın 15 Temmuz\'da nasıl durdurulacağını şehitlerimiz ve gazilerimiz bilmiyordu. Tişörlerini tankın egzozuna tıkayarak aslında en büyük inovasyon örneğini gösterdiler. Şehitlerimiz, gazilerimiz tankları tişörtleriyle durdurdular. Hiçbir şekilde kimsenin aklına gelmeyecek fikirler o gece bizim evlatlarımızın aklına gelmişti. Allah\'ın izniyle de küresel dünyada rekabet edebilmenin, bu rekabet için gerekli donanımları elde etmenin gerektiğine inanan nesilleriz\" ifadelerini kullandı.

\"EVLATLARIMIZ DOĞRU KAYNAKLARLA BESLENMELİ\"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, inovasyonun en önemli kaynağının eğitim ve aile olduğunun altını çizdi. Yasaklayıcı bir zihniyetle çocuklarla doğru iletişim kurulamayacağına olan inancını dile getiren Kaya, \"Akıllı tabletlerin, sosyal medyanın çok kontrollü bir şekilde çocuklara kullandırılması gerektiğine inanıyorum. Evlatlarımız doğru kaynaklarla beslenmeli\" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ilk günü sona eren \"Aileli Okul İnovasyon Zirvesi\"ne yarın yapılacak oturumlarla devam edecek.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Kaya ve davetliler

-Bakan Kaya\'nın konuşması

-Genel ve detaylar

30.09.2017 - 21.39 Haber Kodu : 170930192

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6- BAKAN KAYA ÇOCUKLARLA AŞURE YEDİ

Haber-Kamera: Enver Alas, İstanbul DHA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne ait Küçükçekmece\'deki Çocuk Evi\'nde çocuklarla birlikte aşure yedi. Çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Kaya, \"Aşure, kültürümüzde paylaşmanın en güzel yaşandığı günlerden biridir. Çocuklarımızı yetiştirirken onların milli ve manevi duygularla yetişmelerini istiyoruz\" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 81 ilde bugün çocuk evleri, huzurevleri ile engelli ve yaşlı bakım merkezlerinde aşure pişirdi. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya\'da Küçükçekmece Atakent Mahallesi\'nde bulunan ve 5 kız çocuğunun kaldığı bir çocuk evine ziyarette bulundu.

Çocuklarla tek tek yakından ilgilenen Kaya, onlarla birlikte aşure yedi. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Fatma Betül Sayan Kaya, \"Bugün Türkiye\'nin 81 ilinde çocuk evlerimizde aşureler pişti. Ayrıca huzurevleri, engelli ve yaşlı bakım evlerimizde de aşure yapıldı. Çocuklarımızın bu paylaşma duygusunu yaşamasını istedik. Komşularıyla paylaşacaklar, arkadaşlarıyla paylaşacaklar diye konuştu.

ÇOCUK HİZMET MODELİNDE DÖNÜŞÜM

Çocuk evlerinde çocuk hizmet modelinde bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Kaya, şunları söyledi:

\"Geçmişte yurtlar vardı. Haziran ayı içerisinde bu yurtları ev tipi modele dönüştürdük. Bu modelde çocuklarımız ev ortamında komşuluk ilişkilerinin olduğu paylaşmanın yaşandığı bir ortamda büyüyorlar. Bizim kültürümüzde aşure paylaşmanın en güzel yaşandığı günlerden biridir. Çocuklarımızı yetiştirirken onların milli ve manevi duygularla yetişmelerini istiyoruz\"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, İstanbul genelinde 130 çocuk evi olduğunu bu evlerde de 5 ila 7 arasında çocuk kaldığını aktardı.

15 TEMMUZ GAZİSİ\'Nİ ZİYARET

Ayrıca çocuklarla sohbet edip yemek yiyen Bakan Kaya, onlara oyuncak hediye etti. Bakan Kaya, buradaki programının ardından çocuk evinin bulunduğu binada yaşayan 15 Temmuz Gazisi Cihan Yıldırım\'ı da ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Kaya\'nın çocuk evine gelişi

-Çocukların bakana çiçek vermesi

-Çocukların aşure şarkısı söylemesi

-Bakan ve çocukların aşure yemesi

-Bakan Kaya\'nın konuşması

-Bakan Oyuncak dağıttı

-Çocuklarla yakından ilgilenme

-15 Temmuz Gazisi ziyaret

-Genel ve detaylar

30.09.2017 - 18.00 Haber Kodu : 170930165

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7- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 10 MUHARREM İFTARI\'NA KATILDI

haber: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi\'nde gerçekleşen 10 Muharrem İftarı\'na katıldı. Basına kapalı yapılan iftara, Erdoğan ile birlikte Başbakan Binali Yıldırım ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.

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8- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KATAR EMİRİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Haber: Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; görüşmede ikili konuları ele almanın yanı sıra bölgedeki son gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunuldu.

