(Yeniden) - Bakırköy'de dehşet anları: Otomobili yayaların üzerine sürdü





Mehmet İlkay ÖZER - Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) BAKIRKÖYde, bir sürücü tartıştığı kişilerin üzerine otomobilini sürdü. Birçok kişiye çarptıktan sonra kaçan sürücü kısa sürede yakalanırken, çevredeki yayalardan 5 kişi yaralandı. Gözaltına alınan annesinin hakim babasının da savcı olduğu öğrenilen G.G\'nin 1 yıl önce lojmandan ateş ederek 2 kişiyi yaraladığı anlaşıldı.

Olay, dün saat 17.45 sıralarında Bakırköy\'ün en işlek caddelerinden olan İstanbul Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir alışveriş merkezinin önünde araç içerisinde bir kadını darp ettiği öne sürülen kişiye vatandaşlar tepki gösterdi. Bu sırada tartışma yaşandı. Bir süre sonra aracını hareket ettiren kişi direksiyonunu kaldırımdakilerin üzerine kırdı.

5 KİŞİ YARALANDI

Olayda otomobilin çarptığı 5 kişi, hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaçan sürücü G.G. ise, bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Şüpheli, çevredekilerin tepkisi üzerine aynı araçla polis merkezine götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞ...

Şüpheli G.G.\'nin, annesinin hakim babasının ise savcı olduğu öğrenildi. Şüpheli G.G., 1 yıl önce Ataköy\'de kaldığı hakim-savcı lojmanında, kafede tartıştığı kişilere lojmandan rastgele ateş ederek 2 kişiyi yaralamıştı.

\"YAŞLI ÇOLUK ÇOCUK DEMEDEN EZDİ\"

Bir görgü tanığı, \"Adam sevgilisini dövüyormuş, millet de görüp müdahale ediyor. Arabadan indiriyorlar, motosikletli gelip kaskıyla kafasına vuruyor. Arabasına binip kaldırımın üstüne bu sefer yayaları eziyor. Bir kaç kişiyi hastaneye kaldırdılar. Ondan sonra 15-20 dakika sonra tekrar geliyor aynı yere. Bu sefer başka birine vuruyor, millet görünce millet 1 buçuk kilometre kovalıyor. Emniyet müdürü arabayı kullanarak buradan çıkardı onu.\" dedi.

Bir başka görgü tanığı da, \"Motora çarptı, arabaya çarptı, sonra geri geldi kavga etmek için vatandaş da üstüne koştu, kaçtı şimdi. Herkesin üstüne arabayı sürdü, hiç durmadan devam etti, yaşlı çoluk çocuk demeden ezdi.\" diye konuştu.

\"POLİS ONU İNSANLARDAN KURTARDI\"

Aracı olay sırasında hasar gören Ahmet Seven karakola gelerek şikâyetçi oldu. Seven olayı şöyle anlattı: Alışveriş yapmak için gelmiştim. Dışarıya çıktığımda kalabalığın toplandığını gördüm. Aracıma çarpmış. Yan tarafı kötü durumda. Aracı kullanan kız arkadaşı ile kavga ediyormuş. Kızı bırakıp, tekrar gelmiş. İnsanları ezmiş. Polise haber verildi. Polis onu insanlardan kurtardı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen yayalar üzerlerine gelmekte olan otomobili görünce can havliyle kaçmaya çalışıyor. Bazı yayalar kendilerini yola atarken bazıları ise dükkânlara girmeye çalışıyor. Otomobil son sürat kaldırımdan geçerken, arkasında aracı kovalayanlar görülüyor.

(FOTOĞRAF)