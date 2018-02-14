(Yeniden) - Ali Sabancı'ya 'Legion d'Honneur' nişanı

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Taner YENER-Harun UYANIK /İSTANBUL,(DHA) TÜRKİYE ile Fransa arasındaki ekonomik ilişkilere yaptığı katkı nedeniyle Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı ve Esas Holding Yönetim Kurulu üyesi Ali Sabancı’ya Fransız devletinin en prestijlisi sayılan “Chevalier dans I\'Ordre National de la Légion d\'Honneur” nişanı verildi.

Fransa\'nın en eski ve en üst düzey şeref nişanı olan \'Legion d\'Honneur\' nişanının Ali Sabancı’ya takdimi için Beyoğlu\'ndaki Fransız Sarayı\'nda tören düzenlendi. Fransa\'nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries ve Fransa\'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene; Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı ve Esas Holding Yönetim Kurulu üyesi Ali Sabancı eşi Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı ile çocukları Emrecan Sabancı ve Kaan Sabancı, Ali Sabancı’nın babası Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Sabancı, annesi Hayırlı Sabancı, ablası Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Emine Sabancı Kamışlı eşi Erhan Kamışlı, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve eşi Sema Doğan, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, , İnan Kıraç, Hüsnü Özyeğin, Ömer Sabancı eşi Arzu Sabancı, Demet Sabancı Çetindoğan, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı ve eşi Mediterra Capital ortağı Ahmet Faralyalı, Doğan Online ve Hepsiburada Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer Davis, Eski bakanlardan Hüsamettin Özkan ve Namık Kemal Zeybek, , Murat Özyeğin, Özcan Tahincioğlu, Sani Şener, Ertuğrul Özkök, Sedat Ergin, Hakan Çelik, Sefer Levent, Deniz Zeyrek, Elif Dürüst, Volkan Vural, Cem Kozlu, Şule Zeybek’in yanı sıra Pegasus ve Esas Holding yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

“FRANSA’NIN EN ESKİ VE SAYGIN NİŞANI”

Törende konuşan Fransa\'nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries,, Ali Sabancı ailesi ile yakın dostlarını ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bu akşam Fransa ve Türkiye arasındaki o çok değerli ilişkilerin hizmetinde yaptığınız özverili çalışma ve katkılarınıza minnettarlığımızı ifade etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Zira Fransa Cumhuriyeti, Napoleon Bonaparte tarafından ihdas edilen ve Fransa’nın en eski ve saygın nişanı olan Legion d’Honneur nişanı ile size taltif ederek, liyakatlarınızı onurlandırmak istemiştir. Gelenek olduğu üzere, şimdi Fransa’nın sizleri bu nişana layık görüp, onurlandırmasına neden olan, hayatınızın ve kariyerinizin en belirgin anlarını yad edelim” diye konuştu.

“ Ali Sabancı’nın eğitim, iş ve aile yaşantısından bahseden Fries, “Amerika Birleşik Devletlerindeki eğitiminizin ardından Sabancı grubuna ait Akbank’ta ilk tecrübelerinizi edinirsiniz. 2001 yılında itibaren de, holdingin strateji bölümünü yönetirsiniz. Dönem, Fransa ile projelerin giderek gelişip arttığı dönemdir” dedi. Fries, Ali Sabancı’nın risk almayı sevmesi ve girişimcilik yönünün kuvvetli olması nedeniyle aile holdinginden ayrıldığını belirterek, “ Henüz 34 yaşındayken babanız tarafından kurulup halen yönetilen ESAS grubuna geçersiniz. ESAS Holding bünyesinde, Pegasus şirketinin oluşturduğu havacılık alanından sorumlu olursunuz. Bunun yanı sıra şirketin yönetim kurulunda da yer almaktasınız ve bütün önemli kararlara iştirak etmektesiniz” diye konuştu.

“SİVİL HAVACILIK TARİHİNİN EN BÜYÜK UÇAK SİPARİŞİ”

Fries, “Pegasus’un başkanına, 2012 yılı sonunda, o dönem Türk sivil havacılık tarihinin en büyük siparişi olan, yeni CFM-Snecma motorlarla ama aynı siparişi olan ama aynı zamanda Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TAİ tarafından üretilen parçalarla donatılan 100 adet A320 ve A321 NEO siparişi vererek Airbus’a duyduğunuz güvenden dolayı ne kadar gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Son 25 adetlik Airbus dilim üzerindeki opsiyonunuzu geçtiğimiz Aralık ayında dönüştürdünüz. Pegasus’un aynı zamanda Sabiha Gökçen Havalimanı’dan birçok Fransız şehrine doğrudan uçuşlar gerçekleşmesinden dolayı da oldukça mutluyuz” dedi.

“Türk-Fransız ilişkilerinde yaratılan yeni dinamik”

ESAS Holding’in Fransa’ya başta eczacılık ve deniz taşımacılığı alanlarında yaptığı ve yapacağı çok sayıda yatırıma yardımcı olmakta kararlı olduklarını vurgulayan Fries, “Bununla birlikte, daha birçok başka bağlantılara ve size benzeyen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öncülüğünde Fransa ve Türk-Fransız ilişkilerinde yaratılan yeni dinamikte, sadece açılıp gelişmeyi bekleyen gruplarla, projelere sahipsiniz. Cumhurbaşkanımızın Davos’ta Fransa’nın geri döndüğünü ilan ettiği şu sıralarda, sizin gibi bir holdingin ülkemdeki varlığını daha da çıpalamasını ve böylece Türkiye ve Fransa arasındaki ekonomik ortaklıkları pekiştirmesini temenni ediyorum” dedi.

FRANSA İLE DAİMA ÖZEL VE ÇOK SIKI İLİŞKİ

Fries konuşmasının sonunda, “Sevgili Ali, çok güzel kişisel hayat yolculuğunuzun yad edilmesi münasebetiyle, hem Türkiye’ye bu kadar önemli katkıları olan ve olmaya devam eden hem de Fransa ile daima özel ve çok sıkı ilişki içinde olan aileye duyduğumuz minnettarlığı bir kez daha vurgulamaktan mutluluk duyuyoruz. Çok az aile, fertleri arasında 3 kişinin Legion d’Honneur sahibi olmasından dolayı övünebilir. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesine yaptığınız mümtaz katkılardan dolayı bu akşam size Fransa Cumhuriyeti’nin minnettarlığını ve şükranlarını ifade etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Sayın Ali Sabancı, Cumhurbaşkanı adına, sizi Legion d’Honneur şövalyelik nişanıyla taltif ediyoruz” diye konuştu.

Fries konuşmasının ardından iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere yaptığı üstün katkılar nedeniyle Fransa devleti adına verilen nişanı Ali Sabancı’ya takdim etti.

BİZİM ADIMIZA SINIR ÖTESİNDE SAVAŞAN ASKERLERİMİZ VAR

Ali Sabancı da törende yaptığı konuşmada, “Değerli büyüklerim, küçüklerim, dostlarım, hepinize teşekkür ediyorum, geldiniz. Miami’den, Paris’ten, New York’tan hatta Beyrut’tan, Berlin’den gelen bir sürü arkadaşım burada. Bizim ailede büyüğün sözü dinlenir. Bizim ailede üçüncü Legion d\'Honneur Chevalier. Biz tabii burada huzur içinde sevinçli bir tören icra ediyoruz. Bunu edebilmemiz için bizim adımıza sınır ötesinde savaşan askerlerimiz var. Şehitlerimiz var Allah rahmet eylesin. Yaralılarımız var, acil şifalar, acil şifalar dileriz” dedi.

BİR KURUMA VERILSEYDİ KESİN PEGASUS ALIRDI

Sabancı konuşmasına şöyle devam etti: “Bu nişan geleneksel olarak bir kişiye veriliyor. Biraz önce Charles’ın dediği gibi Napolyon Bonapart’ın 200 senelik bir geleneği bu. Bu bir kişiye verildiği için ben alıyorum. Bu bir kuruma verilseydi kesin Pegasus alırdı. Dün bir arkadaşım rahmetli Demirel’in bir ödülü alırken bir mizansenini anlatıyor. Rahmetli diyor ki, ‘bu ödülü bana tevcih ettiniz. Sizleri tebrik ediyorum çok doğru yaptınız’ diyor. Ben de aynı şekilde Pegasus adına bu ödülü alıyorum. Hakikaten Fransa çok doğru bir iş yaptı. Pegasus’a bu ödülü vererek çok doğru bir iş yaptı. Çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

ÜÇ KİŞİDEN BİRİ BU HAVAYOLUNU KULLANIYOR

Ali Sabancı, “Ne yaptı bu Pegasus diye bakarsak, şunun şurasında daha henüz 10 yılı biraz aşmış bir dönemde ülkenin dokusuna işlemiş markalardan biri haline gelmeyi başardı. Yılda 30 milyon misafire hizmet ediyor. Yani Türkiye’de uçağa binen her 3 kişiden biri bu havayolunu kullanıyor. Bu ekibin parçası olan hemen hemen herkes burada. Bir kısım arkadaşım emekliye ayrıldı. Bir kısım arkadaşım ekibe yeni katıldı. Bir arkadaşım şirketten ayrıldı, kariyerini başka yerde yapmaya karar verdi. Hepsi Pegasus ailesinin parçası. Hepsine gönlümün tam ortasından teşekkür ederim. Allah hepsini nazardan saklasın” diye konuştu.

RAHMİ KOÇ VE HÜSNÜ ÖZYEĞİN’E TEŞEKKÜR

Sabancı, “Bu kutlamayı kimler bir arada icra ediyor? Biraz evvel dedim. Büyüklerim, küçüklerim, sevdiklerim, saydıklarım, örnek aldıklarım, Bu da mühim bir meziyet. Ne midir bu meziyet? Bakın şöyle izah edeyim. Başkalarının başarısından, başkalarının mutluluklarından haz alan, onlardan enerji alan bir grubun bir arada olabilmesi çok mühim. Yani bizler birlikte kendi içinde çok önemli bir motivasyon yaratıyoruz. Bu grup, gazetede iyi haber okuduğu zaman, televizyonda iyi bir haber izlediği zaman ‘iyi iş becerdin, tebrik ederim’ diye mesaj atabilen bir grup. Hele aralarında iki tanesi var ki bana çok etki yaptı. Bir tanesi Rahmi (Koç) onun senede birkaç defa ‘Vallahi üçte bir sayfayı doldurmayan’.’Evladım’ diye başlayan mektupları çok etki yaptı. Öbürü Hüsnü abi (Özyeğin) direk telefonla arayıp yeri geldiğinde kızdığı da oldu. ‘Niye böyle yapıyorsun. Öyle yapma böyle yap’ dedi ama hepsi doğruydu çok teşekkür ediyorum her ikinize”diye konuştu.

Konuşmasını bitirmesinin ardından yeniden kürsüye çıkan Ali Sabancı, önemli bir bilgiyi paylaşmayı unuttuğunu belirterek, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bu nişanı alanlar arasında olduğunu söyledi.

Tören öncesi ve sonunda eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte davetlilerle yakından ilgilenen Ali Sabancı, ailesi ve davetlilerle günün anısına fotoğraf çektirdi.

Légion d’Honneur nişanı



Légion d’Honneur, Napoléon Bonaparte tarafından, kendisi Birinci Konsül iken, 19 Mayıs 1802’de imzalanan bir kararnameyle ihdas edilerek, üstün başarılarda bulunanları ödüllendirmek üzere verilmeye başlanan bir madalya. . Fransa’nın, Fransa’da ve tüm dünyada, kültürlerin çeşitliliğine saygı çerçevesinde, Ulus yararına ve evrensel olduğuna inandığımız değerler yararına çalışan kadın ve erkeklerin cesaretlerini ve çalışmalarını ödüllendiren en üst düzeydeki nişanı.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DE ALMIŞTI



Türkiye’de \'Legion d\'Honneur\' nişanını bugüne kadar alanlar arasında Mustafa Kemal Atatürk, Ekrem Akurgal, Celal Atik, Behiç Erkin, Nilüfer Göle, Hicri Fişek, Ümit Boyner, Ara Güler, Sakıp Sabancı, İnan Kıraç, Oya Eczacıbaşı, Güler Sabancı, Zülfü Livaneli, Rahmi Koç, Sani Şener, Ferit Şahenk’in de arasında bulunduğu bazı iş, sanat ve edebiyat dünyasından isimler de bulunuyor.

(FOTOĞRAFLI)