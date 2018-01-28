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(Yeniden) - Afrin'de şehit olan piyade üstçavuş Mehmethan, son yolculuğuna uğurlandı

  Mehmet İlkay ÖZER-Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL, (DHA) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin Afrin kentinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan piyade üstçavuş Fatih Mehmethan, son yolculuğuna uğurlandı

28 Ocak 2018 20:31

 

Mehmet İlkay ÖZER-Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL, (DHA) Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), Suriye\'nin Afrin kentinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan piyade üstçavuş Fatih Mehmethan, son yolculuğuna uğurlandı. 
Suriye\'nin Afrin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) PYD,YPG VE DEAŞ\'a yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nda piyade üstçavuş Fatih Mehmethan şehit oldu. Şehit astsubay Mehmethan için  Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Erol Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.
Cenaze töreni için cami avlusuna getirilen şehidin naaşını, eşinin üniformasını giyen eşi Gamze ile anne ve babası karşıladı. Şehidin eşi Gamze Mehmethan tabuta sarılarak göz yaşı döktü. Yüzlerce kişinin son yolculuğuna uğurlamaya geldiği şehit için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından askerlerin omuzladığı şehidin naaşı tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu. Bu sırada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya şehidin eşi Gamze Mehmethan\'ın elini tutarak teselli etmeye çalıştı. Afrin şehidi törenin ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı içindeki şehitlikte toprağa verildi.

(FOTOĞRAF)

 

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