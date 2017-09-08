Yeniçağ: Yunan Genelkurmay Başkanı hava sahamıza alçak uçuş yaparak Türk hedeflerine sanal atış yaptı

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, “Yunan Genelkurmay Başkanı Apostolakis, Hava Kuvvetleri Komutanı Christodoulou ile hava sahamıza alçak uçuş yaparak Türk hedeflerine sanal atış yaptı” dedi.

“Ege’de 18 ada ve 1 kayalığı işgal edip hava sahasına ve kara sularını kevgire çeviren Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Ora. Evangelos Apostolakis, Hava Kuvvetleri Komutanı Korg. Christos Christodoulou, Türkiye hava sahasına F-16 savaş uçakları ile girdiğini” belirten Ahmet Takan, “ Alçak irtifa uçuşu ile yer hedeflerine yapılan sanal taarruzun bilgileri Yunan Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi sitesinden yayımlandı. Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, ‘Anılan hedefler TSK’ya ait hava ve yer hedeflerdi’ dedi” ifadelerini kullandı.

Ahmet Takan’ın “Bu da oldu!.. Yunanistan, Türk topraklarına sanal hava taarruzu düzenle” başlıklı bugünkü (8 Eylül 2017) yazısı şöyle:

Ege'de 18 ada ve 1 kayalığımızı işgal eden, hava sahamızı ve kara sularımızı kevgire çeviren Yunanistan çizmeyi tam manasıyla aştı. Yunan Genelkurmay Başkanı Oramiral Evangelos Apostolakis, Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Christos Christodoulou ile birlikte F-16 savaş uçaklarına binerek Türk Hava sahasını ihlal etti. Bununla da yetinmediler,bugüne kadar cesaret edemedikleri bir işi gerçekleştirdiler. Türk hava sahası içinde alçak irtifada uçuşu yaparak hava ve yer hedeflerine sanal olarak taarruz ettiler. Bu küstahça meydan okumalarını ise 30 Ağustos zafer Bayramımızın tam ertesine getirdiler. 31 Ağustos tarihine!.. Yunan Genelkurmay Başkanlığı resmi internet sitesinde Türk hava sahası içinde Türk hedeflerine nasıl taarruz edildiğine ilişkin bilgilerde hiç çekinilmeden yayımlandı.

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı alçakça düzenlediği sanal hava harekatını belgeleriyle ortaya çıkaran eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım YENİÇAĞ'a şunları söyledi;

"Yunan Genelkurmay Başkanı Oramiral Evangelos Apostolakis, Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Christos Christodoulou ile birlikte 31 Ağustos 2017'de, Souda / Girit'te konuşlu 115. Hava Filo Komutanlığını ziyaret etti. 115. Filodan F-16 uçağı ile havalanan Apostolakis, Kerpe, Rodos ve Meis adaları bölgesinde alçak irtifa uçuşu yaparak hava ve yer hedeflerine sanal olarak taarruz etti.Anılan hedefler ise TSK'ya ait hava ve yer hedefleri. Apostolakis'in uçuş ve sanal taarruz faaliyetlerine Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Christodoulou da başka bir F-16 uçağı ile eşlik etti.

Lozan Antlaşması'nın 12.Maddesine göre Girit Adası'nın etrafındaki ada, adacık ve kayalıklar Türk egemenliğinde kaldı. Ayrıca Girit Adası üzerinde 4 ülkenin paylı mülkiyet hakkı var.Girit Adasının sadece dörtte biri Yunanistan'a ait. Girit Adası'nın etrafındaki ada, adacık ve kayalıklar Türk toprağı ve üzerindeki hava sahası da Türk hava sahası olduğu için Girit Adası'ndan havalanan Yunan Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı, Türk hava sahasını ihlal etti.Ayrıca Kerpe, Rodos ve Meis adaları gayri askeri statüde. Yunan askeri uçakları anılan adaların 6 millik hava sahası içinde uçamaz. Yunan uçakları Meis Adası bölgesinde de Türk hava sahasını ihlal etti. Türk hava sahası, Bizans hava sahasına dönüşüyor."

Ümit Yalım,Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Kuvvet Komutanları ile birlikte 6 Eylül'de Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nı ziyaret ettiğini, F 16 D Uçağı ile uçuş yaptığını hatırlatarak çok önemli bir iddiayı gündeme getirdi;

"Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde Akar'ın hangi bölgede uçuş yaptığı yazılmamış. Akar'ın uçuş yaptığı 6 Eylül 2017 tarihinde, Yunan Savaş Uçakları, Kuzeydoğu, Orta ve Güneydoğu Ege Denizi bölgesinde uçan 2 savaş uçağına önleme / it dalaşı yapmış. Önleme haberleri Yunan Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlandı. Org. Akar'ın hangi bölgede uçuş yaptığı neden yazılmadı? Yunan savaş uçaklarının 6 Eylül 2017 tarihinde önleme it dalaşı yaptığı uçaklar arasında Akar'ın uçağı da var mı? Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz, Türk hava sahasını korumaktan sorumlu. Org. Küçükakyüz'ün görevini yapmasına kim engel oluyor?AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan mı, Başbakan Binali Yıldırım mı, Savunma Bakanı Nurettin Canikli mi, yoksa hepsi mi? "

Yunan'a Amerikan desteği

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı pervasızca sürdürdüğü meydan okumaların tek destekçisi AB ülkeleri mi? Hayır!..

Amerikan USS CARTER HALL LSD 50 Havuzlu Çıkarma Gemisi, 1 Eylül 'de, gayri askeri statüdeki Rodos Adası'na sözde " dinlenmek ve eğlenmek" maksadıyla liman ziyareti yaptı. Ziyaret haberi Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı resmi internet sitesinde yayımlandı.

Yunan Voitsis Deniz Karakol Gemisinin Komutanı da,Amerikan USS CARTER HALL LSD 50 Havuzlu Çıkarma Gemisinin Komutanını ziyaret etti.

Ümit Yalım, "1947 Paris Antlaşmasına göre Rodos Adası gayri askeri statüde olduğu için askeri gemiler tarafından ziyaret edilemez. ABD ve Yunanistan, Paris Antlaşmasını sürekli olarak ihlal ederken AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin sesi soluğu çıkmadı. ABD ve Yunanistan'a müzik notası bile verilmedi" dedi.