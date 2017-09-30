Yeniçağ yazarının iddiası; Türkiye, Irak'a girdi mi?

Yeniçağ yazarı Arslan Bulut, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı birliklerin, Irak ordusu ile birlikte Irak topraklarına girdiğini iddia etti. Bulut, "Böylece, Türkiye ve Irak, Suriye'deki PYD güçleriyle Irak'ın kuzeyindeki Barzani ve PKK'nın arasına girmiş oldu. Yani El Bab operasyonu gibi Türk ordusu, Irak ordusu ile birlikte koridoru burada da kırdı" dedi.

Arslan Bulut'un iddiasına ilişkin olarak Türkiyeli makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

Arslan Bulut'un "Barzani, tam bir üçgenin içine kıstırıldı!" başlığıyla yayımlanan (30 Eylül 2017) yazısı şöyle:

Bugüne kadar beni hiç yanıltmamış kaynaklardan aldığım haberlere göre Türkiye, İran ve Irak arasındaki mutabakat, verilen sözlere uyuldukça, Kuzey Irak'ta her geçen gün önemli sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.

Türkiye, bu mutabakat çerçevesinde, Türkiye, Suriye ve Irak'ın sınırlarının birleştiği yerden, yani Dicle'nin U çizdiği mevkiden, Irak ordusu ile birlikte Irak topraklarına girdi. Bu bölge Telafer ilçesinin sınırları içinde kalıyor.

Böylece, Türkiye ve Irak, Suriye'deki PYD güçleriyle Irak'ın kuzeyindeki Barzani ve PKK'nın arasına girmiş oldu.

Yani El Bab operasyonu gibi Türk ordusu, Irak ordusu ile birlikte koridoru burada da kırdı.

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Burada Dicle nehri üzerinde bir köprü var. Köprü tutuldu. Tabii, bana sorarsanız, Irak ordusu ile birlikte Telafer ilçe merkezine kadar inilmeli ki Suriye ile Irak arasındaki geçişler tamamen önlenebilsin. Dicle nehri doğal bir engel ama bir köprübaşını tutmakla, terör geçişleri sona erdirilemez. Buradan Irak'a yeni bir kapı açılacaksa, Telafer'e inmek şart!

Bu haberleri veren kaynakların dışında, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi'ye göre, Barzani'nin ABD tarafından örtülü olarak referanduma teşvik edilmesinin ardında, tam da bu bölgedeki zengin Keyzan petrol yatakları var. Barzani, referanduma ses çıkarmaması karşılığında buradaki petrolün çıkarılmasını ABD'ye verdi. Salihi, 11 yıl önce bu konularda Türkiye'yi uyardığını ancak bir sonuç alamadığını ve Kerkük'te de Türkmen derneklerine saldırıların devam ettiğini söylüyor.

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Diğer kaynaklar ise Barzani'yi sadece ABD'nin değil, Suudi Arabistan'ın da desteklediğini söylüyor!

Aynı kaynaklara göre Türkiye, mutabakat gereği, Irak ordusuna ait savaş uçaklarına, İncirlik üssünü de açmış durumda. Mutabakata göre Kerkük-Süleymaniye hattını da İran tutacak! Irak ordusu da güneyden bu hareketleri destekleyecek. Yani Barzani, Türkiye, Irak ve İran birlikleri tarafından bir üçgene kıstırılmış durumda.

Türkiye, Irak ile mutabakat uyarınca Musul'un ve ileride Kerkük'ün yeniden inşasını da yapacak.

Aynı kaynaklar, "Irak ordusu ile Peşmerge savaşa tutuşmuş olsaydı, arada Türkmenler mahvolurdu. Üstelik Amerikan destekli Peşmergelerin, yeni toparlanmakta olan Irak ordusunu gafil avlaması da söz konusu olabilirdi..." diyor.

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İran ise Barzani'nin referandumundan sonra kutlamalar yapan, İran vatandaşlarına karşı sert tedbirler aldı. Hatta idamlara da başladı.

Aydınlık'tan Yakup Aslan'a konuşan İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Seyyid Mesud Cezayiri ise şu önemli bilgileri verdi:

"ABD'nin burada yenilgiye uğraması asla fitneyi, komplo yolunu bırakacağı anlamına gelmez. ABD yeni bir senaryo ortaya çıkararak, bu aralar aralarında ilişkilerin ve işbirliklerinin arttığına tanık olduğumuz Türkiye ve Suriye arasında ihtilaf oluşturmaya ve süreci baltalamaya çalışıyor.

Astana'da İran, Türkiye, Suriye ve Rusya işbirliğinin arttığına tanık oluyoruz. Astana mutabakatı, gerçekten bölgenin huzura kavuşmasına vesile olabilir."

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Her vesileyle belirttiğimiz gibi, çatışmaların ve terörün sona ermesi, bölge ülkelerinin işbirliğine bağlıdır. Türkiye, İran, Irak hatta Rusya mutabakatı tamam da Suriye bu işin neresinde? Tayyip Erdoğan Suriye'yi dışladıkça, Esad, PYD'ye olumlu mesajlar gönderiyor! Fakat kaynaklar diyor ki "ABD'nin Suriye'de kurdurmak istediği devlete izin verilmeyecek. Yerel yönetimin ötesine geçemeyecekler. Çünkü Erdoğan ve Putin, Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduklarını açıkladı. Artık Suriye ile ilişkileri yeniden kurmak gerekiyor... Yeter ki Erdoğan, ABD ile Rusya arasında ikili oynamasın!"