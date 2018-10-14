Yeniçağ yazarından iktidara 'İş Bankası' tepkisi: Nesiniz siz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kayseri'de İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devri konusunu Meclise getireceklerini, MHP'nin de destekleyeceğini açıkladı. Yeniçağ yazarı Ahmet Bican Ercilasun, Erdoğan'ın İş Bankası açıklamasını yorumlayarak hükümete, "Vasiyet ettiği kuruma bırakılamaz; mutlaka onun elinden alınmalıdır' diyorsunuz, nesiniz siz? " şeklinde tepki gösterdi.

" Vasiyet ettiği kuruma bırakılamaz, elinden alınmalıdır' diyorsunuz"

Ahmet Ercilasun, Atatürk'ün bütün nakit parasını, hisse senetlerini, taşınabilir ve taşınamaz bütün malını açıkça Cumhuriyet Halk Partisi'ne bıraktığını hatırlatarak iktidara seslendi. Yazar, "Şimdi düşününüz. Atatürk değil, herhangi bir vatandaş, parasını, malını mülkünü bir kişiye, bir derneğe veya bir partiye bırakıyor. Ve siz, 'vasiyet edenin parası, malı, hisse senetleri, vasiyet ettiği kişiye, kuruma bırakılamaz; mutlaka onun elinden alınmalıdır' diyorsunuz" vurgusu yaparak hükümete "Nesiniz siz? Cevap vermiyorum, siz kendiniz cevap verin; siz nesiniz?" sorularını yöneltti.

"Vasiyetinizin çiğnenmesine hazır olun"

'İnsanlar, paralarını, mallarını istedikleri kimseye, istedikleri kuruluşa bırakamayacaklar mı?' diyen Ercilasun, "Bu tutuma, bu anlayışa seslerini çıkarmayanlar kendi mallarının, mülklerinin müsadere edilmesine hazır olsunlar. Vasiyetinizin çiğnenmesine hazır olunuz; paranızın, malınızın gasp edilmesine hazır olunuz!" değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Bican Ercilasun'un "Atatürk'ün vasiyeti" başlıklı yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz