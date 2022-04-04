Yeniçağ yazarından Erdoğan’a çağrı: Yeter artık!.. Hesap soracaksınız sorun, fiyat anarşisinin üzerine gidecekseniz gidin ve acımayacaksanız acımayın artık!..

Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç, hayat pahalılığı ve vatandaşın içinde bulunduğu ekonomik zorluklardan bahsettiği bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Yeter artık!.. Hesap soracaksınız sorun, fiyat anarşisinin üzerine gidecekseniz gidin ve acımayacaksanız acımayın artık!..” diye çağrıda bulundu.

Elektrikten doğalgaza, petrolden gıdaya gelen tüm zamlara karşın Erdoğan’ın “Yakından takip ediyoruz”, “Göz açtırmayacağız", “Gıda konusunda vicdansızlık yapanlara acımayacağız” minvalindeki söylemlerini hatırlatan Faraç, “Piyasada neden acaba herkes bildiğini okuyor, halkın gırtlağı her geçen gün niçin daha fazla sıkılıyor ve insafsızlık insanları iki zeytin tanesine nasıl mahkûm edebiliyor?” diye sordu. Faraç, “Demek ki cumhurbaşkanı ‘acımayacağız’ derken, bakanlar- bürokratlar- yetkililer- ilgililer söz dinlemiyor, görevlerini yapmıyor!..” dedi.

Faraç şunları kaydetti:

“Evet; madem fiyat anarşisi milyonlarca insanın boğazını sıkarken Cumhurbaşkanı "göz açtırmayacağız, hesabını soracağız" ve son olarak "acımayacağız" diyorsa çağrımız Erdoğan'adır; yeter artık!.. Hesap soracaksınız sorun, fiyat anarşisinin üzerine gidecekseniz gidin ve acımayacaksanız acımayın artık!.. Son sözümüz de bürokrasiye; millet piyasa vurguncuları tarafından fahiş zamlarla açlığa sürüklenirken devlet devletliğini yapmıyorsa, yazıklar olsun!..”

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