Yeniçağ yazarından “ABD, Türkiye gibi değil; çok güçlü bir ülke” diyen Erdoğan’a: Türk milletinden neden özür dilemiyorsun?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD medya kuruluşu CBS kanalına yaptığı röportajda kullandığı, “ABD, Türkiye gibi değil; ABD çok güçlü bir ülke” ifadesine sert bir dille tepki gösterdi.

Uğuroğlu, “Vay Erdoğan vay..! Bu vatana, bu ülkeye, bu millete böyle bir aşağılamayı nasıl layık gördün? Ağzından çıkanı kulağın duymuyor mu? Amerikan televizyonuna soruları verip yanıtlarını camdan okuyamadın değil mi? Türk milletinden neden özür dilemiyorsun? Türkiye asla güçsüz bir ülke değil. Ama sen güçsüz bir siyasetçi olduğunu küstah Trump'ın alçakça yazdığı mektubu kabul ederek açıkça gösterdin. Şiddetle kınıyorum…” ifadelerini kullandı.

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