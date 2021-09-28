Kılıçdaroğlu'ndan "ABD, Türkiye gibi değil; çok güçlü bir ülke" diyen Erdoğan'a: Bu onurlu ülkeyi daha fazla aşağılamadan, getir sandığı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD medya kuruluşu CBS kanalına yaptığı röportajda, “ABD, Türkiye gibi değil; ABD çok güçlü bir ülke.” sözlerine yönelik, "Bu nasıl bir laftır! Bu onurlu ülkeyi daha fazla aşağılamadan, getir sandığı Erdoğan!" şeklinde tepki gösterdi.

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ABD CBS kanalına röportaj vermiş, gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. Erdoğan'ın, Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenlerle ilgili bir soruya cevap verirken “ABD, Türkiye gibi değil, ABD çok güçlü bir ülke" ifadeleri tepkiye yol açtı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden Erdoğan'ın ifadelerine tepki göstererek, şu paylaşımları yaptı:

"Çıkıp Amerikan medyasında, ABD’ye güzellemeler yapıyorsun, ülkemizi aşağılamaktan hiç utanmıyorsun! Verdiğin röportajda “Amerika bir Türkiye değil, çok güçlü bir ülke.” demişsin, bu nasıl bir laftır Erdoğan! Ama aldın ödülünü, Biden G20'de seni birkaç dakika kabul edecekmiş. Halkımız artık gerçekleri görüyor, sen de sandıkta göreceksin. Seninle birlikte, yıllardır oluşturduğun algıları da tarihe gömeceğiz! Bu onurlu ülkeyi daha fazla aşağılamadan, getir sandığı Erdoğan! #HemenSeçim"

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