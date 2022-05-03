Yeniçağ yazarı Zelyut: Yaz sonu yeni zamlar ve vergiler gelecek

Yeniçağ yazarı Evren Devrim Zelyut, hükümetin ekonomide yaptığı hataların dış gelişmelerle birleşerek daha "sıkıntılı" bir hale geleceğini ifade etti. Zelyut yaz aylarında yeni zamlar ve vergiler geleceğini ayrıca doların "tutulamayacağı"nı belirtti.

Zelyut yazısında şunları kaydetti:

"Amerikalılar salgında bastıkları 4,5 trilyon doları geri çekmeye başlıyor. Çünkü enflasyon Amerika'da 10'a yaklaştı. Bu işi de faiz artırarak, parayı fiziken çekerek yapacaklar. 4 Mayıs için planlanan en az 50 baz puan faiz artışı ve para çekilmesi dolar endeksini 103'ün üzerine attı. Piyasa Amerikan Merkez Bankası'nın Mayıs, Haziranda 50+50 değil 50+75 şeklinde faiz artıracağını tahmin ediyor. Bu ne demek? Çok daha güçlü bir dolar göreceğiz. Peki Lira ne yapacak? Kur korumalı ile şimdilik tutulan 50 milyar dolar karşılığı TL'ye bir iç talep var. Bu sermaye dolara kaymasın diye demek ki daha yüksek faiz verilecek. Bu faiz Hazine'den Hazine ise vatandaştan alacak. Yani yaz sonu yeni zamlar ve vergiler gelecek. Tefeciler sırtımızdan zengin olacak.

Avrupalılar Rus enerjisinden kurtulmaya doğru gidiyor. Bu bağ kopunca dünyada petrol fiyatı artacak. Çünkü Avrupa talebi başka üreticilere gidecek, fiyat yükselecek. Petrol an itibari ile 110 dolar civarında, 140/180 dolar arası fiyat biçiliyor. Her 10 dolarlık artış Türkiye'ye 5 milyar dolar yük bindiriyor. Başta söyledik üç ayda 26 milyar dolar açık verdik, o zaman bu açık 100 milyar dolara dayanmaz mı? Hangi para ile açık kapanır? Doları nasıl tutarsınız? İşin sonu gayet net aslında, AKP doları tutayım derken faizi, sonra dış alemden gelen etkilerin de katkısıyla doları patlatacak."

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