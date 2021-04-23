Yeniçağ yazarı Yeniçeri: Muhalefet darbeyi kefeni bırakıp parayı takip ederse faili bulacaktır!

Yeniçağ yazarı Özcan Yeniçeri, CHP’nin Merkez Bankası kasasından eritildiğini ifade ettiği 128 milyar dolarla ilgili değerlendirmelerde bulunduğu yazısında, “Burada temel sorun iktidarın işini şeffaflık, açıklık ve hesap verebilirlik ilkeleri bağlamında değil denetim dışı yöntemlerle milyarlarca dolarlık işlemler yapmasıdır” dedi.

İktidarın ucuz dövizin Merkez Bankası’ndan hangi bankalar tarafından kimler için satın alındığı sorusuna cevap vermediğine dikkati çeken Yeniçeri, “görevi kötüye kullanma, usulsüz satış, haksız kazanç, peşkeş, yolsuzluk, vurgun olup olmadığını sormanın muhalefetin görevi, yanıt vermenin de iktidarın görevi olduğunu söyledi.

Yeniçeri sözlerinin devamında CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında eski Başbakan Adnan Menderes benzetmesi yapmasını eleştirerek, “Muhalefet dikkatlerin ‘darbe-kefen’ noktasına taşınmasına neden oldu. Muhalefet darbeyi kefeni bırakıp parayı takip ederse faili bulacaktır!” görüşünü dile getirdi.

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