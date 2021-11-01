Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Yasaklanan bu uygulama sonucunda su faturaları ortalama yüzde 20 zamlanacak, İmamoğlu'nu seçen İstanbullular cezalandırılacak

İBB Belediye Meclisi, kararıyla İSKİ'ye getirilen 'İnsani Su Hakkı' uygulaması Sayıştay Başkanlığı tarafından mevzuata aykırı bulunması ve kanuni düzenleme getirilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine, uygulama İSKİ tarafından kaldırıldı. Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, söz konusu olaya ilişkin kaleme aldığı yazısında, “yasaklanan bu uygulama sonucunda İstanbulluların su faturaları ortalama yüzde 20 zamlanacak. Elbette İmamoğlu'nu seçen İstanbullular da cezalandırılacak” diye yazdı.

İktidara sert bir dille tepki gösteren Uğuroğlu, şunları kaydetti:

Türkiye'de "İnsani Yaşam Hakkı" var mı ki "İnsani Su Hakkı" olsun? Türkiye'de milletin üç kuruş ucuz yaşam hakkını düşünen iktidar mı var? Canım Türkiye'mde;

- İnsani fikir özgürlüğü hakkı var mı ki?

- İnsani medya özgürlüğü hakkı var mı ki?

- İnsani demokratik yaşam hakkı var mı ki?

- İnsani yargılanma hakkı var mı ki?

- İnsani eğitim hakkı var mı ki?

- İnsani iş bulma hakkı var mı ki?

- İnsani emeklilik geliri hakkı var mı ki?

- İnsani emeklilik hakkı var mı ki?

- İnsani asgari ücret hakkı var mı ki?

- İnsani işe girebilme hakkı var mı ki?

- İnsani siyaset yapma hakkı var mı ki?

- İnsani seçme ve seçilme hakkı var mı ki?

- İnsani seçim hakkı var mı ki?

- İnsani gelir dağılımı hakkı var mı ki?

- İnsani kadın hakkı var mı ki?

- İnsani vergi hakkı var mı ki?

- İnsani çevre hakkı var mı ki?

- İnsani eylem hakkı var mı ki?

Yok, yok, yok… Hiçbiri kesinlikle yok. Vallahi de yok Billahi de yok. O halde; "İnsani Su Hakkı" olabilir mi? Olamaz… Basın cezayı CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine… Yetmez. Kayyum atayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına… Yetmez. Tutuklayın Ekrem İmamoğlu'nu… Osman Kavala gibi uyduracak çok gerekçe bulursunuz. FETÖ usullerini, uygulamalarını beraber, el ele yaptınız ya iyi bilirsiniz kumpas kurmayı… Kala kala ne kaldı? İnsani Hava Hakkı… Bu AKP iktidarından ancak havanızı alırsınız… Tek kuruş fayda alamazsınız… Refah alamazsınız, zam alırsınız zam… 20 yıldır aldıklarınıza ve alamadıklarınıza bakarsanız, sadece hava aldığınızı da anlarsınız…

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