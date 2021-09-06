T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Topunuz bilin ki AKP, FETO'culuğun abide adıdır, topunuz FETO'cuydunuz

06 Eylül 2021 09:40

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın "İYİ Parti malum olduğu üzere kasetlerle, kongrelerle MHP'yi dizayn etmeyi başaramayan FETÖ'nün kurduğu/kurdurduğu bir partidir…" ifadesini eleştirdi.

“Yavuz hırsız ev sahibini bastırır derler ya… Aynen öyle” diyen Uğuroğlu,  AKP’li Özkan’ın Ülke TV yayınında söylediği, "Cemaat bir terör örgütü değildir…" ifadesini hatırlatarak, “Topunuz bilin ki AKP, FETO'culuğun abide adıdır. Topunuz FETO'cuydunuz. FETO'cu arıyorsanız önce ve sadece AKP'ye bakın” dedi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

cahit özkanorhan upuroğluakpfetöiyi parti
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24