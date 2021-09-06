Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Topunuz bilin ki AKP, FETO'culuğun abide adıdır, topunuz FETO'cuydunuz

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın "İYİ Parti malum olduğu üzere kasetlerle, kongrelerle MHP'yi dizayn etmeyi başaramayan FETÖ'nün kurduğu/kurdurduğu bir partidir…" ifadesini eleştirdi.

“Yavuz hırsız ev sahibini bastırır derler ya… Aynen öyle” diyen Uğuroğlu, AKP’li Özkan’ın Ülke TV yayınında söylediği, "Cemaat bir terör örgütü değildir…" ifadesini hatırlatarak, “Topunuz bilin ki AKP, FETO'culuğun abide adıdır. Topunuz FETO'cuydunuz. FETO'cu arıyorsanız önce ve sadece AKP'ye bakın” dedi.

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