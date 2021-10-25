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Politika

Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Onlarca AKP milletvekili gidecekleri partilerle görüşüyor, kimin hangi partiye gideceği bile belli

"Benim kulağıma bürokraside, yargıda, Meclis kulislerinde, sarayda olup biten her şey geliyor"

25 Ekim 2021 11:46

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, onlarca AKP milletvekilinin gidecekleri partilerle görüştüğünü öne sürerken, "bilgisayarların ve dosyaların kopyalandığını" iddia etti. 

"Benim kulağıma bürokraside, yargıda, Meclis kulislerinde, sarayda olup biten her şey geliyor" diyen Uğuroğlu, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

"Görülüyor ki bilgisayarlar ve dosyalar kopyalanıyor. Demem o ki terk edilmeye hazır ol… Onlarca AKP milletvekili gidecekleri partilerle görüşüyor. Kimin hangi partiye gideceği bile belli…

Sakın şaşırma Erdoğan… İster erken seçim, ister 2023 seçim takvimi başlasın hiç fark etmez…

Onlarca AKP milletvekili seni terk edecek… Milyonlarca AKP seçmeni seni terk edecek… Tek beklenti; seçim sandığı…" 

orhan uğuroğluyeniçağakp
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