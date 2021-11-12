Yeniçağ yazarı Uğuroğlu’ndan programını terk eden Doğu Perinçek hakkında açıklama: Tuzağa düşmedim

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür’ün T24’ten Gökçer Tahincioğlu’na yaptığı açıklamalarda kendisine yönelik açıklamalarına yanıt vermesi amacıyla programına çıkardığı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için, “Eymür'ü yanıtlayacağına program boyunca bana saldırdı” dedi.

“Anladım ki; ya beni çileden çıkartıp kendisine hakaret ettirerek RTÜK'e televizyonu kapattıracak ya da kendisini yayından çıkarttırıp, ‘Yayını terk ettim’ diyecek” diyen Uğuroğlu, “Ailemden, mahallemden, öğretmenlerimden aldığım terbiye ve basın meslek ilkeleri ile misafire olan saygım çerçevesinde bu tuzağa düşmedim” ifadesini kullandı.

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