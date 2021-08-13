Yeniçağ yazarı Uğuroğlu’ndan Erdoğan sorusu: "Tükenmişlik sendromu" yaşayan bir kişi ülkeyi idare edebilir mi?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kanal D ve CNN ortaklığıyla gerçekleştirilen canlı yayında karşısındaki prompter cihazı görülmesiyle başlayan tartışmalara yer verdiği yazısında, “Erdoğan'ın kapasitesi doldu ve aştı. Artık ülkeyi yönetecek durumda değil. Yaşanan gerçek görüntüler ortada. Uzman tıp insanları buna, ‘Tükenmişlik Sendromu’ diyorlar” dedi.

“Hepiniz Erdoğan'ı yıllardır izliyorsunuz. Kendisini saraya yakın kadrosu ile kapattı, milletten de hatta AKP milletvekillerinden de koptu… Bizler elbette tıp insanı değiliz. Erdoğan'ın söylemlerini, hâl, tutum ve davranışlarını göz önüne alarak bir değerlendirme yapıyoruz. ‘Tükenmişlik sendromu’ yaşayan bir kişi ülkeyi idare edebilir mi?” diye soran Uğuroğlu, şunları kaydetti:

“Rahmeti Başbakan Bülent Ecevit'in fiziki rahatsızlığından dolayı ‘görevi bırakması’ nasıl toplumun geniş kesiminde kabul gördü hatırlayın. Erdoğan için de durum hiç farklı değil…"

Yazının tamamını okumak için tıklayın.